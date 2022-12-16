Hacklenen Instagram hesabı nasıl geri alınır? (Çalınan İnstagram hesabını geri alma fotoğraflı anlatım)

Instagram, hacklenen hesapları kurtarmaya yönelik yeni bir güncelleme duyurdu. Kullanıcılar artık "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneği ile hesaplarını kurtarabilecek.

Hacklenen Instagram hesabı nasıl geri alınır? (Çalınan İnstagram hesabını geri alma fotoğraflı anlatım) - 1

Popüler sosyal medya platformu Instagram'dan kullanıcıları sevindirecek haber geldi.

Hacklenen Instagram hesabı nasıl geri alınır? (Çalınan İnstagram hesabını geri alma fotoğraflı anlatım) - 2

Kullanıcılar artık hacklenme ve kötü niyetli yazılımlara karşı hesabını koruyabilecek.

Hacklenen Instagram hesabı nasıl geri alınır? (Çalınan İnstagram hesabını geri alma fotoğraflı anlatım) - 3

Şirket, hacked sayfasını devreye sokarak kullanıcıların çalınan hesapları kurtarabilmesini amaçlıyor.

Hacklenen Instagram hesabı nasıl geri alınır? (Çalınan İnstagram hesabını geri alma fotoğraflı anlatım) - 4

Kullanıcılar ilgili sayfa üzerinden, "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneğiyle basitçe bir işlem gerçekleştirerek hacklenen hesabını geri alabilecek.

Hacklenen Instagram hesabı nasıl geri alınır? (Çalınan İnstagram hesabını geri alma fotoğraflı anlatım) - 5

Instagram, sizden işlem yapabilmeniz adına ikinci adımda ise hesabınızın kullanıcı adını, kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini talep edecek.

Bu şartları doğru bir şekilde tamamlamanız durumunda tekrar hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.

Hacklenen Instagram hesabı nasıl geri alınır? (Çalınan İnstagram hesabını geri alma fotoğraflı anlatım) - 6

Güncelleme Instagram tarafından şu şekilde duyuruldu:

"Instagram hesabınıza erişimi kaybetmenin stresli olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların hesaplarına erişimlerini kaybetmeleri durumunda geri almak için birden fazla seçeneğe sahip olmasını sağlamak istiyoruz."

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