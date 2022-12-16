Hacklenen Instagram hesabı nasıl geri alınır? (Çalınan İnstagram hesabını geri alma fotoğraflı anlatım)

Popüler sosyal medya platformu Instagram'dan kullanıcıları sevindirecek haber geldi.
Kullanıcılar artık hacklenme ve kötü niyetli yazılımlara karşı hesabını koruyabilecek.
Şirket, hacked sayfasını devreye sokarak kullanıcıların çalınan hesapları kurtarabilmesini amaçlıyor.
Kullanıcılar ilgili sayfa üzerinden, "Hesabım başkasının eline geçti" seçeneğiyle basitçe bir işlem gerçekleştirerek hacklenen hesabını geri alabilecek.
Instagram, sizden işlem yapabilmeniz adına ikinci adımda ise hesabınızın kullanıcı adını, kayıtlı telefon numarasını veya e-posta adresini talep edecek.
Bu şartları doğru bir şekilde tamamlamanız durumunda tekrar hesabınıza erişim sağlayabileceksiniz.
Güncelleme Instagram tarafından şu şekilde duyuruldu:
"Instagram hesabınıza erişimi kaybetmenin stresli olabileceğini biliyoruz. Bu nedenle, kullanıcıların hesaplarına erişimlerini kaybetmeleri durumunda geri almak için birden fazla seçeneğe sahip olmasını sağlamak istiyoruz."