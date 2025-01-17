Hafıza gücünü artıran 9 basit alışkanlık: Bilgiyi depolama ve hatırlama yeteneğini geliştiriyor

YAZMAYI İHMAL ETMEYİN

Bir şeyleri yazmak sadece hatırlamanıza yardımcı olmaz; aynı zamanda düşüncelerinizi de düzenler. Görevleri, fikirleri veya hatta rastgele düşünceleri not ettiğinizde, beyniniz bilgileri önemli olarak ele alır ve daha iyi hatırlamanıza yardımcı olur. Bonus ipucu: Daha ilgi çekici hale getirmek için renkli kalemler veya yapışkan notlar kullanın!



