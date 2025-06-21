Hafızaya zarar veren 5 günlük alışkanlık: Beyni tahrip ediyor

3- SAĞLIKSIZ BESİNLER

Patates ve hamburgere kimse hayır diyemiyor. Ancak bunların tadının ötesinde sağlığınıza herhangi bir faydası olup olmadığını düşünmenin zamanı geldi. Yediğiniz şeyler doğrudan beyninizi etkiler.

Kızarmış ve işlenmiş gıdalar şeker ve sağlıksız yağlar açısından zengindir. Hafıza kaybı, ruh hali değişimleri, kafa karışıklığı ve depresyonla bağlantılı olan kronik inflamasyonu tetiklerler. Bu tür yiyecekler ayrıca nörolojik hastalık riskini de artırır. Bunun yerine, dengeli ve besleyici bir diyete geçin. Çok sayıda sebze, meyve, fasulye, mercimek, kuruyemiş, tam tahıllar, yağlı balık ve sızma zeytinyağına odaklanan Akdeniz diyetini deneyebilirsiniz.





