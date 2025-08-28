Hafızayı ve odaklanmayı artıran 2 kural: Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor

BULMACA VE ZİHİNSEL OYUNLAR

Dr. Chadha, beyin sağlığını desteklemenin ikinci yolunun ise bulmaca çözmek olduğunu vurguluyor. Sudoku, bulmaca veya solitaire gibi oyunların haftada en az iki-üç kez yapılması öneriliyor.



“Telefon veya diğer cihazlardan uzak durun. Bunun yerine bulmaca kitabı, gazete bulmacası ya da bir deste kart kullanın. Bu aktiviteler problem çözme yeteneğinizi artırmakla kalmaz, sabrınızı da geliştirir” diyen Dr. Chadha, farklı bulmaca türlerini birleştirerek beynin her iki tarafını da çalıştırmanın kısa süreli hafızayı güçlendirdiğini ve stresi azalttığını belirtti.



