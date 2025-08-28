Hafızayı ve odaklanmayı artıran 2 kural: Beyin fonksiyonlarını geliştiriyor
Hızlı tempolu yaşam ve yoğun teknoloji kullanımı, beyin sağlığını korumayı her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Uzmanlar beyin fonksiyonlarını geliştirmek için iki basit ve maliyetsiz yöntemi paylaştı.
Dr. Chadha, “Beyin en değerli varlığınız. Onu formda tutmak, sağlıklı bir zihin ve beden için kritik öneme sahip. Pahalı takviyeler ya da özel diyetler yerine, rutinlerinize ekleyeceğiniz basit alışkanlıklarla hafızanızı, odaklanmanızı ve yaratıcılığınızı artırabilirsiniz” dedi.