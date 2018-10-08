Haftaya daha dinç başlamanızı sağlayacak 10 beyin egzersizi
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Hafta sonu tembelliğini üzerinizden atıp daha dinç bir kafayla pazartesi gününü geçirmek isterseniz buradaki 10 soru tam size göre! İşte hepsini çözmeden bırakmak istemeyeceğiniz 10 beyin egzersizi (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)
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11. Bu resimde olmaması gereken, diğerlerinden farklı sayıyı bulun.
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22. Bu resimde olmaması gereken eli bulun.
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33. Bu resimde fazlalık olan şekli bulun.
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44. Diğerlerinden farklı gülü bulun.
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55. Bu resimde olmaması gereken kelimeyi bulun.
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66. Bu resimdeki hatayı bulun.
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77. Diğerlerinden farklı olanı bulun.
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88. Bu resimdeki hatayı bulun.
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99. Diğerlerinden farklı olanı bulun.
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10. Hangi yumurta kabuğu parçası 1 numarayla eşleşir?
CEVAPLAR
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111. Sadece 34 üçe tam bölünmez.
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122. Diğer üçü sağ el iken daire içindeki sol eldir.
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133. Daire içindeki şekil hem sol baştaki hem de sağ baştakiyle benzerlik taşır. Diğerleri gibi özel bir karakteristiği yoktur.
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144. Daire içindeki gül diğer 3 gül şeklinin aynada yansıması gibidir.
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155. Diğer kelimeler eğitime referans verirken daire içindeki kelime diğerlerinden farklı olarak iş hayatını çağrıştırır.
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166. Daire içindeki saatte VIII iki kere yer almıştır.
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177. Diğer şekillerde oklardan biri başka yöne bakarken daire içindeki şekilde tüm oklar aynı yönü göstermektedir.
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188. İlk resimdeki çocuğun ayakkabasının tabanı yoktur.
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199. Daire içindeki şekil diğer şekillerin aynadaki yansıması gibidir.
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2020. 9 numaralı kabuk parçası 1 numaralı yumurta kabuğundan ayrılmıştır.