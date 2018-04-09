Hangi cihazlar İOS 12 güncellemesi alacak? İşte iOS 12 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iOS12'yi tanıttı. Peki iOS 12 hangi iPhone modellerinde çalışacak? İşte iOS 12 güncellemesi alacak iPhone'ların tam listesi
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ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 4 Haziran'da start verdiği Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 2018) kapsamında yeni iOS sürümü iOS 12'de tanıtıldı.
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iOS 12 HANGİ İPHONE'LARA GELECEK?
Apple, iOS 12'de sadece bu cihazlara destek sunacak. İşte güncelleme alacak modellerin tam listesi...
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3
iPhone X
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4
iPhone 8 Plus
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5
iPhone 8
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6
iPhone 7 Plus
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7
iPhone 7
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8
iPhone 6 Plus
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9
iPhone 6
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10
iPhone 6S Plus
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11
iPhone 6S
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12
iPhone 5S
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13iPhone SE
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iOS 12 güncellemesi alacak iPad modelleri ise şöyle...
12.9-inch iPad Pro 2. Nesil
12.9-inch iPad Pro 1. Nesil
10.5-inch iPad Pro
9.7-inch iPad Pro
9.6-inch iPad
iPad Air 2
iPad Air
iPad 5. Nesil
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2