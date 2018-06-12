Hangisi en fazla ağırlığı taşıyor? (İlginç zeka soruları)

2 arkadaş Ann ve Mary ormanda yürüyüş yaparken bir anda yağmur bastırır ve terk edilmiş bir eve sığınırlar. Karınları acıkan iki arkadaş yağmur diner dinmez yemek bulmak için farklı noktalara doğru arayışa geçerler. Ann bir tane elma ağacı bulur ancak elmalardan yediğinde kendisi de ağaca dönüşür. Yarım saat sonra arkadaşını bulmak için oraya gelen Mary ormandan bir ses duyar. Ses, arkadaşının bir ağaca dönüştüğünü hangi ağacın Ann olduğunu bulmak için tek şansının olduğunu yoksa arkadaşının sonsuza kadar ağaç olarak kalacağını söylemektedir.

Mary hangi ağacın arkadaşı olduğunu nasıl bulur?