Hangisi en fazla ağırlığı taşıyor? (İlginç zeka soruları)
ntv.com.tr
Bilmece çözmenin insan beynine olumlu katkısı uzmanlar tarafından kanıtlanmış bir gerçektir. Bilmeceler ve bulmacalar hafızayı geliştirir, insanlarda dikkat kabiliyetini artırır. İşte size sosyal medyada oldukça popüler 8 soruluk bir beyin egzersizi. (CEVAPLAR FOTO GALERİNİN EN SONUNDA)
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1
Bir köyde yaşayan yaşlı bir adam ve üç kızı varmış. Yaşlı adam bir gün çok hastalanmış. Ölüm onun canını almaya geldiğinde en büyük kızı babasının 2 yıl daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm kabul etmiş. iki yıl sonra geri geldiğinde ortanca kızı ölümden babasının biraz daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm kabul etmiş. Bir yıl sonra yeniden geldiğinde bu kez en küçük kızı elinde yanan bir mumla ölümün karşısına çıkmış ve babasının bu mum bitene kadar yaşamasına izin vermesini istemiş. Ölüm bunu da kabul etmiş ve bir daha asla geri dönmemiş.
Yaşlı adamın küçük kızı bunu nasıl sağladı?
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2Paul 25 metrelik bir merdivende boya yapıyorken bir anda ayağı kayar ve yere düşer. Ancak ölmez ya da kötü şekilde yaralanmaz. Bu nasıl olmuştur?
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3Biri 25 santigrat derece diğeri 25 fahrenheit derece iki kova su var. Bu iki kovaya aynı yükseklikten aynı anda 2 madeni para atılırsa en önce hangi kovaya düşen dibe ulaşır?
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4Evin bahçesindeki çimenler her gün bir önceki günün iki katı kadar büyüyor. Çimenler 10 günde bahçenin tamamını kapladığına göre kaçıncı günde yarısını kaplayacak kadar büyür?
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5Bir odada toplam 10 kişi var ve hepsi hem birbirini hem de bütün odayı görebilecek şekilde duruyor. Bu odaya bir elma koyacaksınız. Bu elmayı 9 kişi görebilecek sadece 1 kişi göremeyecek. Elmayı nereye koyardınız?
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6Bir caddeden 2 araba geçiyor. Biri 100 km hızla diğeri 80 km hızla gidiyor. İkisi de aynı anda yolculuğa başlıyor ama caddenin aynı noktasında yan yana geliyorlar. Bu nasıl mümkün olmuştur?
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7
2 arkadaş Ann ve Mary ormanda yürüyüş yaparken bir anda yağmur bastırır ve terk edilmiş bir eve sığınırlar. Karınları acıkan iki arkadaş yağmur diner dinmez yemek bulmak için farklı noktalara doğru arayışa geçerler. Ann bir tane elma ağacı bulur ancak elmalardan yediğinde kendisi de ağaca dönüşür. Yarım saat sonra arkadaşını bulmak için oraya gelen Mary ormandan bir ses duyar. Ses, arkadaşının bir ağaca dönüştüğünü hangi ağacın Ann olduğunu bulmak için tek şansının olduğunu yoksa arkadaşının sonsuza kadar ağaç olarak kalacağını söylemektedir.
Mary hangi ağacın arkadaşı olduğunu nasıl bulur?
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8
Bir kütüğü taşıyan 3 kişiden hangisi en fazla ağırlığı yüklenmiştir?
CEVAPLAR
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9Küçük kız aldığı sözün ardından mumu söndürür ve ölüm bir daha hiç dönmez.
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10Paul merdivenin ilk basamağındadır.
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1125 Fahrenheit, -3 santigrat karşılığına geldiği için o kovadaki su buz formundadır. Dolayısıyla atılan madeni para dibi göremez.
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12Her gün bir önceki günün iki katı büyüyorsa 9. gün bahçenin yarısını, 10. gün tamamını kaplar.
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13Odadakilerden birinin kafasına konulan elma 9 kişi tarafından görülürken sadece bir kişi tarafından görülemez.
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14Caddenin farklı yönlerden gelen araçlar farklı hızlarda gitse bile aynı noktada yan yana gelebilir.
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15Yarım saat önce yağmur yağdığı için diğer ağaçlar ıslak sadece arkadaşının dönüştüğü ağaç kurudur. Kuru ağacı seçer.
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16Ortadaki kişi diğerlerinden yüzde 25 daha fazla ağırlık taşır.