Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir

Harvard Üniversitesi astrofizik Profesörü Abraham Avi Loeb, Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan parçaların uzaylılara ait olabileceğini iddia etti. Avi Loeb, 2014 yılında Yeni Gine kıyılarına düşen göktaşının parçalarını bulmak için Pasifik Okyanusu'nun dibinde iki hafta süren bir araştırma yapmıştı.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 1

Harvard'lı astrofizikçi Abraham "Avi" Loeb, Pasifik Okyanusu'nda  deniz tabanından çıkarılan malzemenin dünya dışı bir uzay aracına ait olabileceğini söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 2

1,5 MİLYON DOLARLIK KEŞİF GEZİSİ

Harvard Üniversitesi'nde Baird Bilim Enstitüsü direktörü olan Profesör Loeb, IM1 adlı esrarengiz bir meteorun belirtilerini tespit etmeyi amaçlayan 1,5 milyon dolarlık bir keşif gezisini geçtiğimiz günlerde tamamladı.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 3

Uzayın derinliklerinden geldiği düşünülen bu meteor, 2014 yılında Papua Yeni Gine kıyılarına düşmüştü.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 4

Loeb ve ekibi, meteorun kökenini belirlemek için Pasifik Okyanusu'na giderek cismin yüzeyinden, Dünya'nın atmosferine girerken oluşan aşırı ısıya maruz kaldığında oluşan erimiş damlacıkları topladı.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 5

Ekip, her biri bir milimetre büyüklüğünde, volkanik küle gömülü küresel bilyeler buldu ve Loeb ve ekibi bunları şişeleyerek incelemek üzere geri getirdi.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 6

Bilim insanları, şimdi malzemelerin uzaylı teknolojisine ait olup olmadığını belirlemek için "elementler ve radyoaktif izotoplar açısından bileşimlerinin, yapıldıkları malzemeyi, element bolluğu ve yaşı açısından güneş sistemi malzemelerinden çok farklı kılıp kılmadığını" kontrol ediyor.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 7

Ekip bunu belirlemek için kütle spektrometreleri, elektron mikroskopları ve X-ışını floresan analizi kullanıyor. Eğer göktaşının kökeni gerçekten yıldızlararası ise, yani Güneş Sistemi'ndeki malzemelerden yapılmamışsa bu onun uzaylı teknolojisine ait olduğu anlamına geliyor.

Loeb, "Böylelikle malzemenin, arklı bir patlayan yıldız, farklı bir süpernova tarafından zenginleştirilmiş olabileceği sonucuna varabilir. Dahası, teknolojik kökenli de olabilir. Ancak sadece doğal bir köken bile tarihi olacaktır, çünkü ilk kez çok uzaklardan gelen yarım metreden daha büyük bir fiziksel köken bulduk." dedi.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 8

EĞER TEKNOLOJIK KÖKENLI ISE, BUNUN ANLAMI "YALNIZ DEĞILIZ" OLACAKTIR

Loeb, ekibin malzemenin kökeninin teknolojik olduğunu tespit etmesi halinde, bunun evrende yalnız olmadığımız anlamına geleceğini, tıpkı "arka bahçemize gidip komşumuz tarafından atılmış bir tenis topu bulmak gibi" olduğunu söyledi.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 9

Loeb, bulguların insanlığa da ilham verebileceğini, çünkü insanlığın evrendeki yerine ilişkin kavramlarını yeniden düzenleyebileceğini ve teknolojik geleceğine bir bakış sunabileceğini söyledi.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 10

Diğer taraftan, Loeb'in bulguları, Temmuz ayı sonlarında eski bir Hava Kuvvetleri istihbarat yetkilisinin ABD hükümetinin UAP'lere ya da açıklanamayan anormal fenomenlere sahip olduğuna "kesinlikle" inandığını söylediği açıklamalarla aynı zamana denk geliyor.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 11

David Grusch'un açıklamaları Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi'nin Ulusal Güvenlik, Sınır ve Dış İlişkiler Alt Komitesi tarafından düzenlenen UFO'ların ulusal güvenlik üzerindeki etkilerine ilişkin bir oturum sırasında geldi.

Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir - 12

Grusch, komitenin en üst düzey Demokrat üyesi olan Temsilci Robert Garcia'nın sorusu üzerine "dört yıl boyunca 40'tan fazla tanıkla yaptığı görüşmelere dayanarak" buna "kesinlikle" inandığını söyledi.

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