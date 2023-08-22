Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir
Harvard Üniversitesi astrofizik Profesörü Abraham Avi Loeb, Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan parçaların uzaylılara ait olabileceğini iddia etti. Avi Loeb, 2014 yılında Yeni Gine kıyılarına düşen göktaşının parçalarını bulmak için Pasifik Okyanusu'nun dibinde iki hafta süren bir araştırma yapmıştı.
Harvard'lı astrofizikçi Abraham "Avi" Loeb, Pasifik Okyanusu'nda deniz tabanından çıkarılan malzemenin dünya dışı bir uzay aracına ait olabileceğini söyledi.