Harvard astrofizikçisi Avi Loeb: Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan malzemeler uzaylılara ait olabilir

Ekip bunu belirlemek için kütle spektrometreleri, elektron mikroskopları ve X-ışını floresan analizi kullanıyor. Eğer göktaşının kökeni gerçekten yıldızlararası ise, yani Güneş Sistemi'ndeki malzemelerden yapılmamışsa bu onun uzaylı teknolojisine ait olduğu anlamına geliyor.

Loeb, "Böylelikle malzemenin, arklı bir patlayan yıldız, farklı bir süpernova tarafından zenginleştirilmiş olabileceği sonucuna varabilir. Dahası, teknolojik kökenli de olabilir. Ancak sadece doğal bir köken bile tarihi olacaktır, çünkü ilk kez çok uzaklardan gelen yarım metreden daha büyük bir fiziksel köken bulduk." dedi.