Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk

OUMUMUAMUA'NIN DA UZAYLILARA AİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Diğer taraftan, Loeb'in gök cismi Oumuamua'nın daha önce uzaylılara ait olduğunu savunmuştu. Ünlü fizikçi Stephen Hawking’in de çalışma arkadaşı Loeb, uzaylıların 2017'de Dünya'yı ziyaret ettiğini iddia etti.



“Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti” adlı kitabında yazdığı yazıda görüşlerini belirten Loeb, yaklaşık beş yıl önce Güneş sisteminde yıldızlararası bir nesnenin tespit edildiğini, bunun da uzaylı teknolojisi olduğunu söyledi.

2017 yılında diğer bilim insanları tarafından tespit edilen nesnenin Hawaii dilinde "izci" anlamına gelen 'Oumuamua’ olarak adlandırdığını ve nesnenin bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir göktaşı olduğu dair iddialarda bulunduğunu belirten Loeb, cismin bunlardan hiçbirinin olmadığını, gök cisminin dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu belirtti.