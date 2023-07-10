Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk

Harvard Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Avi Loeb, Papua Yeni Gine'ye düşen bir meteorda uzaylı teknolojisine ait malzemelerin bulunduğunu açıkladı. ABD Uzay Komutanlığı, küre şeklindeki cisimlerin başka bir Güneş sisteminden geldiğini neredeyse yüzde 99,999 oranında doğrularak Loeb çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bununla birlikte Loeb, daha önce Oumuamua adlı gök cisminin de uzaylılara ait olduğunu öne sürmüştü.

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 1

ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nde profesör olan  Avi Loeb, 2014 yılında Papua Yeni Gine açıklarına düşen bir meteorda teknolojisine ait parçalar bulmuş olabileceğine inandığını söyledi.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 2

Loeb ve ekibi materyalleri analiz için Harvard'a geri getirdi. ABD Uzay Komutanlığı, malzemenin başka bir Güneş sisteminden geldiğini neredeyse yüzde 99,999 oranında kesin olarak doğruladı. Hükümet, Loeb'e meterorun inmiş olabileceği yerin yarıçapını 10 km olarak verdi.

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 3

Araştırmacıların, yaptıkları hesaplamalar meteorun potansiyel yolunu belirlemelerini sağladı. Bu hesaplamalar, ABD hükümetinin öngördüğü 10 km'lik menzilin tam içinden geçen bir yol çizdi. Loeb ve ekibi Silver Star adlı bir tekneyle bölgeye gittiler. Gemi, meteorun öngörülen yolu boyunca ve çevresinde çok sayıda geçiş yaptı. Araştırmacılar teknelerine mıknatıslarla dolu bir kızak bağlayarak okyanus tabanını taradı.

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 4

"DÜNYA'YA BENZEYEN KÜRELER"

Loeb, "Araştırmalarımızın ardından onlarca  küçük küre bulduk. Bunlar neredeyse mükemmel küreler ya da metalik bilyeler. Mikroskopla baktığınızda çok farklı görünüyorlar. Altın, mavi, kahverengi renkleri var ve bazıları Dünya'nın minyatürü gibi görünüyor." diye konuştu.

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 5

Bileşim analizi, boyutları 1 milimetrenin altında olan kürelerin yüzde 84 demir, yüzde 8 silikon, yüzde 4 magnezyum ve yüzde 2 titanyum ile çeşilti elementlerden oluştuğunu gösterdi. Ekip, bunlardan toplam 50 tane buldu.

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 6

Loeb, "Bu küreler, daha önce görülen ve NASA tarafından kataloglanan tüm uzay taşlarından daha sert bir malzeme gücüne sahip. Cisimlerin, Güneş sistemi dışındaki hızını hesapladık. Saniyede 60 km, yani Güneş’in çevresindeki tüm yıldızların yüzde 95'inden daha hızlıydı. Demir meteorlardan bile daha sert malzemelerden yapılmış olması ve Güneş'in çevresindeki tüm yıldızların yüzde 95'inden daha hızlı hareket etmesi, bunların başka bir uygarlığa ait bir uzay aracı ya da teknolojik bir alet olabileceğini düşündürdü." dedi. 

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 7

Diğer taraftan Loeb, araştırma ve analizlerin  Harvard Üniversitesi’nde yeni başladığını söyledi.  Loeb şu anda kürelerin yapay mı yoksa doğal mı olduğunu anlamaya çalıştığını belirterek, “Eğer doğal iseler, araştırmacılara Güneş sistemimizin dışında hangi malzemelerin var olabileceği konusunda fikir verecek. Eğer yapaysa, sormamız gerekecek sorular çoğalacak. Mevcut uzay araçları ile Güneş sistemimizden çıkıp başka bir yıldıza gitmemiz on binlerce yılımızı alacak. Bu malzeme bize ulaşmak için o kadar zaman harcadı." dedi.

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 8

OUMUMUAMUA'NIN DA UZAYLILARA AİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Diğer taraftan,  Loeb'in gök cismi Oumuamua'nın daha önce uzaylılara ait olduğunu savunmuştu.  Ünlü fizikçi Stephen Hawking’in de çalışma arkadaşı  Loeb, uzaylıların 2017'de Dünya'yı ziyaret ettiğini iddia etti.

“Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti” adlı kitabında yazdığı yazıda görüşlerini belirten Loeb, yaklaşık beş yıl önce Güneş sisteminde yıldızlararası bir nesnenin tespit edildiğini, bunun da uzaylı teknolojisi olduğunu söyledi.

2017 yılında diğer bilim insanları tarafından tespit edilen nesnenin Hawaii dilinde "izci" anlamına gelen 'Oumuamua’ olarak adlandırdığını ve nesnenin bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir göktaşı olduğu dair iddialarda bulunduğunu belirten Loeb, cismin bunlardan hiçbirinin olmadığını, gök cisminin dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu belirtti.

Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk - 9
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