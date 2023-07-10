Harvard profesörü: UFO’lara ait malzeme bulduk
Harvard Üniversitesi'nden astrofizik profesörü Avi Loeb, Papua Yeni Gine'ye düşen bir meteorda uzaylı teknolojisine ait malzemelerin bulunduğunu açıkladı. ABD Uzay Komutanlığı, küre şeklindeki cisimlerin başka bir Güneş sisteminden geldiğini neredeyse yüzde 99,999 oranında doğrularak Loeb çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bununla birlikte Loeb, daha önce Oumuamua adlı gök cisminin de uzaylılara ait olduğunu öne sürmüştü.
ABD’de yer alan Harvard Üniversitesi’nde profesör olan Avi Loeb, 2014 yılında Papua Yeni Gine açıklarına düşen bir meteorda teknolojisine ait parçalar bulmuş olabileceğine inandığını söyledi.