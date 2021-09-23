Harvard Üniversitesi: Uzayda gizemli ve devasa bir “boşluk” bulundu

İLK KEZ 3 BOYUTLU OLARAK HARİTALANDIRILDI

Dr. Bialy, oluşturulan haritanın bilim dünyası için büyük bir gelişme olduğunu belirterek, “Moleküler bulutların ilk kez 3 boyutlu olarak haritandırıldı. Bu bulutları onlarca yıl boyunca gözlemledik. Ancak gerçek şekillerini, derinliklerini veya kalınlıklarını asla bilemedik. Bulutların ne kadar uzakta olduğundan da emin değildik" dedi.