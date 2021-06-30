Harvard Üniversitesi ve MIT’den bilim insanları, Covid-19’u tespit edebilen maske geliştirdi

PCR TESTLERİNİN DOĞRULUĞUNA VE ANTİJEN TESTLERİNİN HIZINA SAHİP

Harvard Üniversitesi ve MIT'deki araştırmacılar bir kişinin nefesinde corona virüsün varlığını tespit edebilen giyilebilir biyosensörler oluşturdu ve bunları bir maskeye ekledi. Araştırmacılara göre maske, standart tanı testleriyle karşılaştırılabilir doğruluk seviyelerinde teşhis yapıyor.

Bununla birlikte, maskenin aynı zamanda çok çeşitli diğer virüsleri, bakterileri ve toksinleri tespit etmek için özelleştirilebileceği bildirildi.