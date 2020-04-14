Havyanlardaki virüslerin insanlara sıçraması neden kolaylaştı? İşte bilimin yanıtı

ntv.com.tr 14.04.2020 - 07:33
İlk olarak 2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde görülen corona virüs (COVID-19) bugün neredeyse dünya üzerinde her ülkede rastlanan küresel bir salgına dönüşmüş durumda.
Yaklaşık 2 milyon kişiye bulan virüs nedeniyle yaşanan can kaybı 100 binin üzerinde. Peki daha önce sadece hayvanlarda görülen bu virüs nasıl insanlara bulaşmaya başladı?
İnsanoğlu gezegenimiz üzerindeki toprakların yaklaşık yüzde 35’ini tarım yapmak için kullanıyor ve bu topraklara her yıl ormanlar yok edilerek yenileri ekleniyor.
Standford Üniversitesi’nde yapılan bilimsel araştırmaya göre, bu durum vahşi hayvanlardaki virüslerin ve diğer patojenlerin insana sıçrama olasılığını artırıyor.
Zira ormanlar küçüldükçe insanlar vahşi primatlara daha fazla yakınlaşıyor ve bu da insanlar ve primatlar arasında daha fazla etkileşime yol açıyor.
Corona virüsün (COVID-19) zoonotik hastalık olduğu biliniyor. Hastalığa neden olan corona virüsün yarasa kaynaklı olduğu düşünülüyor.