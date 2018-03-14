1 Geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman bilim insanı Stephen Hawking'in küllerinin İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Westminster Abbey'de fizikçi Isaac Newton ve Charles Darwin'in mezarının yanına gömüleceği açıklandı.

2 DÜNYA Pİ GÜNÜ'NDE HAYATINI KAYBETTİ Dünyaca ünlü İngiliz astrofizikçi ve evren bilimci Stephen Hawking 76 yaşında, 'Dünya Pi Günü'nde hayatını kaybetti. Hawking geriye kitaplara, filmlere konu olan bir hayat öyküsü bıraktı.

3 MATEMATİK BÖLÜMÜ OLMADIĞI İÇİN FİZİK OKUDU Hawkin St Albans okulundan mezun olduktan sonra babası gibi Oxford Üniversitesi k olejine devam etti. Babası tıp ile ilgilenmesini istiyordu ancak Hawking'in matematiğe ilgi duyuyordu. Okulun matematik bölümü mevcut değildi. Bu yüzden onun yerine fizik öğrenimi görmeye başladı.

4 21 YAŞINDA ALS'YE YAKALANDI Stephen Hawking 1960'ların başında 21 yaşındayken tedavisi olmayan Amyotrofik lateral skleroz (ALS) hastalığına yakalandı. Bu hastalık Hawking'in hayatını geri dönüşü olmayacak bir şekilde değiştirdi.

5 Motor nöronların zamanla yüzde seksenini öldürerek sinir sistemini felç eden ancak beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bu hastalık, Hawking'i tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm etti.

6 İlerleyen yıllarda doktorlar ona sadece birkaç yıl daha yaşayabileceğini söyledi. Ancak doktorların çizdiği o karamsar tabloya rağmen Hawking hayata tutundu, 50 yıl daha yaşadı ve bu yıllara sayısız başarı sığdırdı.

7 Hawking 1979'da Cambrige Üniversitesi'nde Isaac Newton için kurulan Lucas kürsüsünün başına gelerek, "profesör” unvanını aldı. Kitapları, 40 dile çevrildi; evrenle ilgili çılgın teorik bilgilerini popüler hale getirmek için gereken maddi bağımsızlığı sağlayacak ve Cambridge Üniversitesi'ndeki uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuvarını geliştirecek kadar çok sattı.

8 Hawking, bilimsel uğraşlarında ve günlük yaşantısında çevresinden ve Stephen Hawking kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla, bugün yaşayan bilim insanları arasında dünyada en çok tanınan isimdi.

9 DOKTORASI İNTERNET SİTESİNİ ÇÖKERTTİ Stephen Hawking'in 50 yıl önce yazdığı, doktora tezinin tamamını geçtiğimiz aylarda internet üzerinden yayınlanmış, doktora tezinin üniversitenin internet sitesine konulması üzerine Cambridge Üniversitesi'nin sitesi yoğun trafiği kaldıramadı ve çöktü.

10 "ORTALAMAYI GEÇEMEYEN BİR ÖĞRENCİYDİM" Einstein ile kıyaslanabilecek bir zekaya sahip olan Hawking, 2010 yılında bir konuşmasında öğrencilik yıllarını anlatırken öğretmenlerinin kendisinin el yazısında ve ödevlerinin düzensizliğinden şikayet ettiğini anlatmıştı. İngiliz fizikçi kendisini "ortalamayı geçemeyen bir öğrenci" olarak tanımlamıştı.

11 "UZAYLILAR DÜNYAYI İŞGAL EDERSE..." Uzaylıların dünyayı olası işgalini, Kristof Kolomb'un Amerika'ya ilk ayak bastığı ana benzeten Hawking, bu istila karşısında yerlilerin düştüğü duruma düşebileceklerini, bu yüzden kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söylemişti.

12 HAWKING'IN IQ'SU KAÇ? 2004 yılında New York Times muhabirinin IQ'sunu sorduğu Hawking, "Hiçbir fikrim yok, IQ seviyesiyle övünen insanlar zavallıdır" yanıtını vermişti.

13 HAWKING VE KADIN İngiliz fizikçiye kadınlar sorulduğunda alınan cevap ise sadece tek bir kelime: Muamma

14 "BİLİM SEKSTEN DAHA KEYİFLİ" 2011 yılında Arizona Üniversitesi'nde seks ile bir bilimsel bir buluş sonrası hazzı karşılaştıran Hawking, bu ikisini karşılaştırmasının doğru olmayacağını ama bilimden alınan hazzın orgazmdan daha uzun sürdüğünü söyledi.

15 "ENGELLİ OLMAK SİZİN SUÇUNUZ DEĞİL" "Engelli bir bireyseniz, büyük ihtimalle bu sizin suçunuz değildir fakat insanlardan acıma beklemenin ya da dünyayı suçlamanın bir yararı da yoktur. Olumlu bir tavır takınmalı ve içinde bulunduğunuz durumu en iyiye döndürmeyi bilmelisin. Fiziksel bir engeliniz varsa, bunu psikolojik bir engele dönüştürmeyin. Bana göre, fiziksel engelli biri, kendisine fazla engel teşkil etmeyecek fiziksel aktivitelere yönelmeli. Sanırım, Paralimpik Olimpiyat Oyunları pek ilgimi çekmiyor. Bana söylemesi kolay, çünkü atletizm oldum olası ilgimi çekmemiştir. Diğer yandan bilim, engelli insanlar için çalışabilecekleri uygun bir alan. Çünkü olayın çoğu zihinde bitiyor. Elbette, deneysel çalışmalar biraz problem çıkartabilir ama, teorik düşünmek de oldukça ideal..."

16 "ELİNİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIN" "...Benim engellerim, çalışma alanım olan teorik fizikte bana büyük bir sorun teşkil etmiyor. Aslına bakarsanız bana faydaları da dokundu. Derslerden ve yönetimsel işlerden muafım. Engellilik hayatım boyunca karımdan, çocuklarımdan, iş arkadaşlarımdan, öğrencilerimden aldığım yardımı es geçemem. İnsanların size yardım etmeye hazır olduklarını anladım. Yeter ki, yardımlarının işe yarayacağına dair bir şeyler gösterin onlara. Elinizden gelenin en iyisi yapın."

17 "1967'YE DÖNMEK İSTERDİM" 2011 yılında New York Times'a bir röportaj veren Hawking, 1967 yılına dönmek istediğini söylemişti. İlk çocuğu Robert'ın doğduğu yılın önemine dikkat çeken Hawking, tüm çocuklarının kendisine mutluluk verdiğinin altını çizmişti.

18 HAWKING VE KADER "Black Holes and Baby Universes and Other Essays" isimli kitabında kaderciliğe de değinen Hawking, her şeyin önceden belirlendiğine inanan insanların bile karşıdan karşıya geçerken sağa sola baktıklarını fark ettiğini yazmıştı.

19 HATA ÜZERİNE "Birisi sizin hatalarınızdan şikayetçi olursa, onu bunun iyi bir şey olabileceğine ikna edin. Sen de ben de hatasız var olamayız deyin."

20 ÇOCUKLARA ÖĞÜTLER Hawking, çocukları Robert, Lucy ve Tim'e şu öğütleri veriyor: "Bir, ayaklarınız altına değil, yıldızlara bakmayı unutmayın. İki, çalışmayı asla bırakmayın. Çalışmak size bir anlam ve amaç verir, bunlarsız bir hayat boştur. Üç, eğer aşkı bulacak kadar şanslıysanız, onun da olduğunu hatırlayın ve başınızdan atmayın."

21 ALS NEDİR? Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) , omurilikte belli bir bölgenin harabiyeti ile başlayıp sinirleri ve kasları etkileyen ve zayıflamalarına sebep olan ilerleyici bir hastalık. Sebebi henüz bilinmeyen ALS’nin kesin bir tedavisi yok ancak hastanın yaşam kalitesini artırmaya yönelik yöntemlerle yaşam süresi artabiliyor.