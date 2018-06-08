Hayalet F-35 radara mı yakalandı?

1 F-35 savaş uçağının en büyük özelliği ‘stealth’ yani radar görünürlüğünün çok düşük olması. Almanya'da bir şirket, F-35 uçaklarını radarda görüntülediğini iddia etti.

2 Alman şirketin de kullandığı 'Pasif Radar Sistemi' ile F-35'lerin radarda görüntülenebileceği ileri sürülüyor. Hensoldt şirketi, kurduğu sistemle uçakları 150 kilometre boyunca görüntülediğini savunuyor.

3 Peki F-35'leri yakaladığı iddia edilen 'Pasif Radar Sistemi' nasıl çalışıyor? Yeni nesil bir radar teknolojisi, geleneksel radarlardan farklı olarak, üçüncü kaynaklardan gelen dalgalar üzerinden çalışıyor.

4 ABD'NİN YENİ NESİL SİLAHLARI F-35'leri radarda yakalamak için birçok ülke ve firma çalışıyor. Teknolojiye sürekli yatırım yapan Amerikan ordusunun elindeki diğer silahlar. İşte ABD'nin yeni nesil savaş silahları...

5 ABD ordusu için geliştirilen 'ribbon gun' isimli tüfeğin testleri start aldı. Henüz prototibi bulunan piyade tüfeğini rakiplerinden ayıran en dikkat çekici özelliği ise aynı anda 4 kurşun birden ateşleyebilmesi.

6 Test edilmeye başkanan silahın bu sınavdan başarıya çıkması durumunda 2019 yılında seri üretime geçeceği belirtiliyor.

7 ABD'DEN 'ASKERİ UZAY ÜSSÜ' ADIMI Geçtiğimiz dönemde uzay ordusu kurmak için ilk adımları atan Pentagon şimdi de gözünü yörüngede görev yapacak bir askeri uzay üssü projesine dikti.

8 Pentagon’un Savunma Yenileme Ünitesi (Defense Innavation Unit) gelecekte insanlı görevler için geliştirilebilecek bir uzay istasyonu için talepte bulundu.

9 ABD basınında yer alan bilgilere göre, uzay istasyonun ordunun deneyler veya keşif gibi birçok amaç için kullanabileceği bir platform olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

10 SESİN 5 KATI HIZA SAHİP NÜKLEER FÜZELER GELİYOR Raytheon ve Northrop Grumman, Milli Muharip Uçağımız TF-X'i tanıttığımız Paris Air Show'da ortaklık kurduklarını duyurdu. İki şirket DARPA ve ABD Hava Kuvvetleri için ses hızının iki kat hızına kadar çıkabilen füzeler üretecek. ABD basınında yer alan haberlere göre, füzeler nükleer başlık da taşıyabilecek kabiliyete sahip olacak.

11 ABD SAVAŞ DRONE'UNU GÖRÜCÜYE ÇIKARDI ABD savaş drone'u XQ-58 Valkyrie'yi görücüye çıkardı. Arizona'da test edilen drone F-35'lere destek vermesi amacı ile geliştirildi. XQ-58 Valkyrie'nin 3 bin 300 kilometre uçuş menziline sahip olduğu açıklandı.

12 USS INDEPENDENCE ABD donanması için Alabama'da üretilen USS Independence (LCS 2), özellikleriyle göz dolduruyor.

13 USS INDEPENDENCE 127 metre uzunluğunda gemi, saatte 74 kilometre hız yapabiliyor. Geminin köşeli yapısı radara yakalanma olasılığını düşürüyor.

14 USS INDEPENDENCE 19 bin kilometre menzile sahip olan USS Independence'ın bir başka dikkat çeken özelliği de, 6 metreden daha sığ sularda da görev yapabiliyor olması.

15 USS INDEPENDENCE Oldukça geniş bir alana sahip olan gemi, 2 Seahawk helikopteri ve insansız hava araçları taşıyabiliyor.

16 ABD ORDUSUNDAN LAZER SİLAHI İÇİN 150 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA ABD Donanması 30 kilowatt güçteki bir lazer silahına 2020 yılında sahip olacak. ABD basınında yer alan iddiaya göre, bu proje kapsamında Lockheed Martin ile 150 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atıldı.

17 ABD ordusundan lazer silahı için 150 milyon dolarlık anlaşma CNN International, geçtiğimiz aylarda ABD Donanması'nın Basra Körfezi'nde dünyanın ilk insansız hava aracı (İHA) imha eden lazer silah sistemini (LaWS) test ettiğini duyurmuştu. Ancak bu silah projenin prototipi niteliğindeydi.

18 ABD ordusundan lazer silahı için 150 milyon dolarlık anlaşma Söz konusu habere göre, USS Ponce adlı amfibik nakliye gemisine konuşlandırılan LaWS, belirlenen hedefleri başarıyla imha etmişti.

19 ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI Askerlere insanüstü savaş yetenekleri kazandıran kişiselleştirilmiş silahlar üretmek için 2013'ten beri çalışmalar yürüten ABD ordusunun yeni hedefi 'Iron Man' zırhı olarka da adlandırılan kurşun geçirmez yeni askeri teknoloji.

20 ABD ASKERLERİNE 'IRON MAN' ZIRHI Henüz AR-GE aşamasında olan proje kapsamında çatışma bölgelerindeki kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor.

21 F-35 F-35, 31.000 kg maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır

22 F-35 Sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar, böylece güç/ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır.

23 F-35 Mürettebat: 1 Uzunluk: 15.67 metre Yükseklik: 4.33 metre Kanat açıklığı: 10,65 metre Kanat Alanı: 42.7 metrekare

24 CORNERSHOT ABD'li girişimciler tarafından geliştirilen Cornershot isimli tüfek katlanabilir yapısı ile dikkat çekiyor.

25 CORNERSHOT Cornershot, standart olarak 40 mm'lik bomba atar taşıyor ve tanksavar olarak da kullanılabiliyor.

26 ABD askerleri önümüzdeki günlerde arazi keşfi ve istihbarat toplamak için cebe sığabilen bu drone (İnsansız Hava Aracı) modelinden faydalanacak.

27 32 gram ağırlığındaki 'Balck hornet 3' (Siyah eşek arısı) saate 21 kilometre hıza ulaşabiliyor.

28 Bu modeli orduya kazandırmak için 39 milyon dolar harcayacak olan Pentagon, bu cihazın kullanıma gireceği tarih ile ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.

29 ABD ASKERLERİ HOLOLENS 2'Yİ TEST ETMEYE BAŞLADI ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un geliştirdiği HoloLens 2'nin ABD ordusu için geliştirilmiş versiyonlarının ilk sürümleri orduya ulaştı ve eğitimlerde kullanılmaya başladı.

30 ABD basınında yer alan haberlere göre, HoloLens 2'yi giyen asker yakın çevredeki diğer askerleri, onların kalp atışlarını ve bölgenin haritasını görebiliyor. Microsoft, ABD Ordusu ile yaptığı anlaşmanın ardından geçtiğimiz ay çalışanları tarafından protesto edilmişti.

31 F-35'E DRONE YARDIMCI GELİYOR ABD Hava Kuvvetleri drone'ların kullanımını artırmak için çalışmalara başladı. Yapay zekaya sahip olacak drone'ların 'wingman' olarak F-35'lere eşlik etmesi planlanıyor.

32 LAZER SİLAHI GERÇEK Mİ OLUYOR? 2014 yılından beri SHIELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator) olarak adlandırılan sistem üzerinde çalışmalar yürüten ABD Hava Kuvvetleri, yapılan denemelerde ateşlenen birden fazla roketi vurmayı başardı.

33 Söz konusu yöntem sayesinde insansız araç sayısını artıracak olan ABD Hava Kuvvetleri aynı zamanda maliyetleri de kısmış olacak. Zira bu sayede F-35'ler yanlarında başka uçaklar olmadan uçuş gerçekleştirebilecek.

34 Program için ilk tercih XQ-58 Valkyrie'den yana. 227 kilogram ağırlığa sahip olan drone 0.85 Mach hıza ulaşabiliyor. İki adet silah yuvasına ev sahipliği yapan drone'un yapay zeka entegrasyonuna kavuşması için çalışmalar sürüyor.

35 ABD'NİN GİZLİ UZAY ARACI X-37B REKOR KIRDI ABD Hava Kuvvetleri'nin en gizli projelerinden biri olan X-37B'den yeni bir rekor geldi. Hava Kuvvetleri’nin uçağı gezegenimizin yörüngesinde 718 gün kalarak yeni rekorun sahibi oldu.



Daha önceki rekor 717 gün ile 2017 yılının Mayıs ayında kırılmıştı.

36 ABD'NİN GİZLİ UZAY ARACI X-37B GÖRÜNTÜLENDİ Uzay fotoğrafçısı Ralf Vandebergh, ABD Hava Kuvvetlerini’nin uzay aracını görüntüledi.

37 OTV-5 adı verilen 5'inci görevini icra eden X-37B 667 gündür yörüngede olduğu belirtiliyor.

38 5 ton ağırlığındaki araç, yeryüzünden 900 kilometre irtifaya kadar yükselebiliyor. Uzaya "Atlas V" roketleriyle fırlatılan araç, Dünya'ya bir uçak gibi iniş yapabiliyor.

39 ABD Hava Kuvvetleri proje hakkında yalnızca "yörüngede bazı deneyler yapılıyor" ifadesini kullanmakla yetiniyor.

40 Bazı iddialara göre araç casusluk amacıyla kullanıyor. Aracın uyduları "dinlediği" savunuluyor.



