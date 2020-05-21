Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu nasıl alınır?

ntv.com.tr 21.05.2020 - 11:15
Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehirlerarası seyahat yasağıyla ilgili olarak Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak HES kodu alınıp seyahat edilebileceğini duyurdu.
Peki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır? İşte adım adım yapmanız gerekenler…
1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES Kosu İşlemleri’ bölümüne girin.
2- Karşınıza çıkan ekranda ‘HES Kodu Oluştur’ butonuna tıklayın.
Bu işlemi SMS yolu ile yapmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle…