Hedef uzay çöpleri: ESA, uyduların nasıl parçalandığını inceleyecek
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), DRACO uzay aracının yardımıyla bir uydunun Dünya'nın atmosferine girerken nasıl yandığını yakından inceleyecek. Ardından uzay ajansı, uyduların tam olarak parçalanıp, yanacak şekilde tasarlanmasını sağlayarak uzay çöplerinin oluşumunu engelleyecek.
ESA, DRACO isimli uyduyu fırlatarak Dünya'nın atmosferine ateşli bir şekilde yeniden girişi sırasında nasıl parçalandığını yakından izlemek istiyor.
Uzay ajansı, Avrupalı teknoloji grubu Deimos ile DRACO'yu geliştirmeye başlaması için bir sözleşme imzaladı.
Uzay aracı, Dünya'nın atmosferine yeniden girip parçalanırken, yaklaşık 200 sensörle benzersiz veriler toplamayı amaçlayacak.