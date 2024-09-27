Hedef uzay çöpleri: ESA, uyduların nasıl parçalandığını inceleyecek

DRACO UZAY ARACI NASIL OLACAK?

Bunu yapmak için, 440 kilogramlık DRACO uzay aracının bir kısmı normal bir uydu gibi parçalanacak şekilde tasarlanacak.

Ancak aynı zamanda, sıcaklıkları ve diğer kuvvetleri ölçerken yeniden girişin muazzam kuvvetlerine dayanabilecek özel olarak tasarlanmış, 40 santimetre bir kapsül de içerecek.