Hendek kazarak fay hattının röntgenini çekiyorlar

Hemen hemen her fayın, geçmiş dönemlerde deprem ürettiğini tespit ettiklerini vurgulayan Sözbilir, şöyle konuştu:

"1688'de yaşanan İzmir depremi var. Kenti en çok etkileyen depremlerden bir tanesi. Bunun üzerinden yaklaşık 330 yıl geçti. 330 yıldır İzmir'de yıkıcı deprem olmuyor. Buradaki herhangi bir fayın deprem üretme zamanı yaklaşmış olabilir. Bunun hangileri olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Proje sonunda alacağımız önemli cevaplardan bir tanesi bu. Şimdiye kadar 14 hendek açtık. Bayramdan sonra 1 hendek daha açacağız. Bu İzmir için önemli bir proje ama burada 17 fay var, şu anda sadece 5'ini kesebildik. "

Faya göre deprem senaryosu üreteceklerine işaret eden Sözbilir, sonuçlara göre bir rapor hazırlayacaklarını kaydetti. Sözbilir, "Depremi üreten sismik kaynağı, yani fayı tanımaya çalışıyoruz. Biz fayla birlikte yaşıyorsak onu tanımalıyız." değerlendirmesinde bulundu.