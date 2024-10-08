Hera, DART’ın asteroit enkazını araştıracak: 2 yıl sürecek yolculuk başladı
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hera uzay aracı, NASA'nın DART görevi kapsamında asteroit enkazını araştırmak için uzaya doğru yola çıktı. Hera, iki yıl sürecek bu yolculukta NASA'nın DART görevinin sonuçlarını ve asteroide çarpmanın etkilerini inceleyecek.
Avrupa Uzay Ajansı'nın Hera uzay aracı dün fırlatılarak bir asteroit saptırma tekniğinin ilk saha testinin yapılacağı bölgeye doğru iki yıl sürecek yolculuğuna başladı.
Uzay aracı 7 Ekim 2024 günü Florida Cape Canaveral'dan bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.
Hera, NASA'nın Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevinin sonuçlarını inceleyecek.