Hera, DART’ın asteroit enkazını araştıracak: 2 yıl sürecek yolculuk başladı

"ASTEROİTLERİ ANLAMALARINA YARDIMCI OLACAK"

Görevin Dimorphos ve Didymos üzerinde yapacağı incelemeler, bilim insanlarının bir gün Dünya'yı tehdit edebilecek olanlar da dahil olmak üzere Güneş Sistemi'ndeki asteroitleri daha iyi anlamalarına da yardımcı olacak.

Ayrıca, ikili bir asteroit sistemini incelemeyi amaçlayan ilk görev olacak ve potansiyel olarak bu gibi çiftlerin nasıl oluştuğuna dair içgörüleri ortaya çıkaracak.

Hedef asteroitlere vardıktan yaklaşık altı hafta sonra Hera, yüzeylerinin kimyasal yapısını ölçmek ve alt yüzeylerini araştırmak için Dimorphos ve muhtemelen Didymos'a inmeye çalışacak.

Hera, Dimorphos'a inmeye çalışarak benzer şekilde öngörülemeyen bir deneyle görevini sonlandırabilir, ancak bu olasılık hala görev ekibi tarafından değerlendirilmektedir.