Hera, DART’ın asteroit enkazını araştıracak: 2 yıl sürecek yolculuk başladı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Hera uzay aracı, NASA'nın DART görevi kapsamında asteroit enkazını araştırmak için uzaya doğru yola çıktı. Hera, iki yıl sürecek bu yolculukta NASA'nın DART görevinin sonuçlarını ve asteroide çarpmanın etkilerini inceleyecek.

Hera, DART’ın asteroit enkazını araştıracak: 2 yıl sürecek yolculuk başladı - 1

Avrupa Uzay Ajansı'nın Hera uzay aracı dün fırlatılarak bir asteroit saptırma tekniğinin ilk saha testinin yapılacağı bölgeye doğru iki yıl sürecek yolculuğuna başladı.

Uzay aracı 7 Ekim 2024 günü Florida Cape Canaveral'dan bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatıldı.

Hera, NASA'nın Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) görevinin sonuçlarını inceleyecek.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Hera, DART’ın asteroit enkazını araştıracak: 2 yıl sürecek yolculuk başladı - 2

DART GÖREVİ NEDİR?

Eylül 2022'de DART uzay aracı kasıtlı olarak Dimorphos asteroid uydusuna çarpmış ve ana asteroidi Didymos etrafındaki yörüngesini başarıyla değiştirmişti.-

Bu test, doğru koşullar altında kinetik çarpma tekniğinin bir asteroidi Dünya ile çarpışmaktan saptırmak için işe yarayabileceğini kanıtlamıştı.

DART, uluslararası Asteroid Çarpma ve Saptırma Değerlendirmesi (AIDA) işbirliğinin ilk adımıydı ve Hera ikinci adımdır.

Hera, DART’ın asteroit enkazını araştıracak: 2 yıl sürecek yolculuk başladı - 3

AIDA'nın amacı, Dünya ile çarpışma rotasında bir asteroitin keşfedildiği olası bir gelecek senaryosuna hazırlanmak için asteroitlerin saptırılması hakkında daha fazla bilgi edinmektir.

Uzay ve yer tabanlı gözlemevleri çarpışmadan bu yana Didymos-Dimorphos sistemini incelemiş olsa da, Hera'nın yakın çekim çalışması DART'ın etkisini anlamamızı kolaylaştıracak.

Hera, DART’ın asteroit enkazını araştıracak: 2 yıl sürecek yolculuk başladı - 4

YOLCULUK İKİ YIL SÜRECEK

Hera'nın Mart 2025'teki Mars uçuşu da dahil olmak üzere yolculuğu iki yıl sürecek.

Hera 2026'nın sonlarında ikili asteroit sistemine varacak ve Dimorphos'un yörüngesine girerek uydunun DART'ın çarpmasından nasıl etkilendiğini inceleyecek.

Hera proje bilimcisi Michael Küppers, "Amaçlardan biri, çarpmanın ne kadar etkili olduğunu anlamak için ihtiyacımız olan Dimorphos'un kütlesini ölçmek. Bir diğer hedef ise çarpmanın bir krater mi oluşturduğunu yoksa tüm ay parçasını deforme edecek kadar güçlü mü olduğunu belirlemek.

Hera, DART’ın asteroit enkazını araştıracak: 2 yıl sürecek yolculuk başladı - 5

"ASTEROİTLERİ ANLAMALARINA YARDIMCI OLACAK"

Görevin Dimorphos ve Didymos üzerinde yapacağı incelemeler, bilim insanlarının bir gün Dünya'yı tehdit edebilecek olanlar da dahil olmak üzere Güneş Sistemi'ndeki asteroitleri daha iyi anlamalarına da yardımcı olacak.

Ayrıca, ikili bir asteroit sistemini incelemeyi amaçlayan ilk görev olacak ve potansiyel olarak bu gibi çiftlerin nasıl oluştuğuna dair içgörüleri ortaya çıkaracak.

Hedef asteroitlere vardıktan yaklaşık altı hafta sonra Hera, yüzeylerinin kimyasal yapısını ölçmek ve alt yüzeylerini araştırmak için Dimorphos ve muhtemelen Didymos'a inmeye çalışacak. 

Hera, Dimorphos'a inmeye çalışarak benzer şekilde öngörülemeyen bir deneyle görevini sonlandırabilir, ancak bu olasılık hala görev ekibi tarafından değerlendirilmektedir.

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