HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? (Hayat Eve Sığar uygulamasından (HES) kodu nasıl alınır?)

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelecek bir özellikle yolcuların iç hat uçuşlarına kabulü “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu kontrolü ile sağlanacak. Peki HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma işlemi hakkında merak edilenler...

ntv.com.tr 09.06.2020 - 11:31

HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? (Hayat Eve Sığar uygulamasından (HES) kodu nasıl alınır?) - 1

Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehirlerarası seyahat yasağıyla ilgili olarak Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak HES kodu alınıp seyahat edilebileceğini duyurdu.

HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? (Hayat Eve Sığar uygulamasından (HES) kodu nasıl alınır?) - 2

Peki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodu nasıl alınır? İşte adım adım yapmanız gerekenler…

HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? (Hayat Eve Sığar uygulamasından (HES) kodu nasıl alınır?) - 3

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ‘HES Kosu İşlemleri’ bölümüne girin.

HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? (Hayat Eve Sığar uygulamasından (HES) kodu nasıl alınır?) - 4

2- Karşınıza çıkan ekranda ‘HES Kodu Oluştur’ butonuna tıklayın.

HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? (Hayat Eve Sığar uygulamasından (HES) kodu nasıl alınır?) - 5

Bu işlemi SMS yolu ile yapmak için izlemeniz gereken adımlar ise şöyle…

HES kodu alma işlemi nasıl yapılır? (Hayat Eve Sığar uygulamasından (HES) kodu nasıl alınır?) - 6
HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numaranızı, TC Kimlik Seri numarasının son 4 hanesini ve Paylaşım süresini gün sayısı olarak yazıp 2023’e SMS atın.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER