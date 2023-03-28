Heyecan veren keşif: Ay yüzeyinde küçük cam kürelerde hapsolmuş binlerce ton su bulundu

Bilim insanları, Apollo görevlerinden bu yana ayın kutuplarında büyük miktarda buz halinde su olabileceğini düşünüyor. NASA'nın daha önce yaptığı araştırmalar da Ay'ın Güneş gören yüzeyinde su bulunduğunu öne sürüyor. Ancak bilim insanları bu suyun nasıl depolandığı hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.