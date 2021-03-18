Hiper-gerçekçi insansı robotlar böyle üretiliyor

Rusya’da bir robotik şirketi hiper-gerçekçi insansı robotların geliştirilmesi için araştırma merkezi kurdu.

İHA 18.03.2021 - 13:12

Hiper-gerçekçi insansı robotlar böyle üretiliyor - 1
Rusya’nın önde gelen robotik şirketlerinden olan Promobot, ülkenin Çin ve Kuzey Kore sınırına yakın bir bölge olan Vladivostok’ta, hiper-gerçekçi insansı robotların üretilmesi için laboratuvar açtı.
Hiper-gerçekçi insansı robotlar böyle üretiliyor - 2
Tüm dünyada insansı robotların gelecekte tehlike oluşturup oluşturmadığı ile ilgili tartışmalar devam ederken Rus şirketinin açtığı laboratuvarda robotların deri görevi gören dış yüzeyi için özel polimerler ve 3D yazıcılar kullanılıyor.
Hiper-gerçekçi insansı robotlar böyle üretiliyor - 3
Yeni laboratuvarda aynı zamanda hareketlerin işlenmesi için donanım ve yazılımlar ve metal çerçevelerin geliştirilmesiyle ilgili bölümler de bulunuyor.
Hiper-gerçekçi insansı robotlar böyle üretiliyor - 4
Laboratuvarın başkanı heykeltraş Pyotr Çegodayev yaptığı açıklamada, “Amacımız sadece gerçekçi değil ayrıca göz alıcı insan benzeri robotlar yapmak, biraz estetik dokunuş katmak. Burada, Vladivostok’ta bunu yapmak için gerekli tüm koşullara sahibiz, yakın zamanda nitelikli bir atılım gerçekleştireceğimizden eminim” ifadelerini kullandı.
Hiper-gerçekçi insansı robotlar böyle üretiliyor - 5
Hiper-gerçekçi insansı robotlar böyle üretiliyor - 6

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