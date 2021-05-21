Honor Band 6 akıllı bileklik incelemesi

ntv.com.tr 21.05.2021 - 11:49
Türkiye'de satılan akıllı bilekliklere yeni bir model daha katıldı. Kısa süre önce Huawei'den ayrılan Honor'un yeni bilekliği Honor Band 6, satışa sunuldu.
Ahmet Bal / ntv.com.tr
Honor, Huawei'den ayrılmasına rağmen Band 6'yı kullandığınız telefona bağlamak için Huawei'nin Sağlık (Health) uygulamasını indirmeniz gerekiyor.
Eğer daha önceden açılmış bir Huawei hesabınız varsa onu kullanıp giriş yapabiliyorsunuz. Benim hesabım olmasına rağmen yeniden Huawei'ye bağlanmak biraz uzun sürdü. Ancak hesaba girmeyi başardıktan sonra cihazın eşleştirmesini yapmak oldukça kolay.
Örneğin yürürken telefon kullanıyorsanız ya da bebek arabası sürüyorsanız saatiniz adım saymayı bırakmıyor. Ben bu verilere bakarken Honor Band 6'yla birlikte bir başka bileklik kullandım. Ayrıca hem Google'ın hem Huawei'nin telefondan sayma özelliklerini aktifleştirdim. Veriler arasında büyük farklar bulunmuyor. Çok fazla hareketsiz kalırsanız cihaz size hareket edin uyarısında bulunuyor. Gün içerisinde 20 binden fazla adım bile atmış olsanız Band 6, bir iki saatlik hareketsizliğin üzerine hemen bildirim gönderiyor.
Ancak cihazın testini sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde gerçekleştirdiğim için koşma fonksiyonlarını denemedim.
SAĞLIK ÖZELLİKLERİ ARTIŞTA
Akıllı bilekliklerde bir süredir standart haline gelen nabız ölçer, stres ölçer gibi özellikler Honor Band 6'da da bulunuyor. Band 6'da 7/24 nabız takibi yapmak mümkün ancak benim en önemli bulduğum özellik oksijen seviyesinin ölçülmesi oldu.
Kan oksijen doygunluğu (SpO2) takibiyle bileklik derinizden aldığı verilerle kanınızdaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Bu hem solunum sorunu kullanışlı bir özellik olsa da başka markalarda da bulunan SpO2'nin önemi corona virüs döneminde artıyor. Bilindiği üzere Covid-19 oksijen satürasyonunda düşüklüğe neden oluyor.
Ayrıca uyku için izlemeler geliştirilmiş durumda. Band 6 sadece uyku sürenizi değil aynı zamanda uyku aşamalarınızı ve uyku kalitenizi de ölçüyor. Uygulama üzerinden geçmişe yönelik detaylı raporları da görebiliyorsunuz. Böylece sadece bir günlük uykunuzu değil haftalık ve aylık periyotları da takip etmek mümkün.
Stres ölçme için ise telefondan bir dizi soruyu yanıtlamanız isteniyor. Anladığım kadarıyla bu sorulara verdiğiniz yanıtlarla davranış ve tutumlarınızı değerlendirip ona göre ölçüm yapmak istiyorlar.
ADET DÖNGÜSÜ TAKİBİ
Honor'un kadın kullanıcılara yönelik önemli bir geliştirmesi de bulunuyor. Cihazla menstrual döngü takibi yapılabiliyor.
Bunun için uygulama üzerinden gerekli ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Ancak ben deneme amaçlı bu uygulamayı kurmaya çalıştığım zaman kullandığım Samsung S10+ cihazı için sürüm hatası verdi.
Huawei AppGallery'i de kurmama rağmen bir türlü döngü takvimini kurmayı başaramadım.
ŞARJ SÜRESİ
Alette 180 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Şarjı oldukça uzun gidiyor. Honor verilerine göre cihaz standart olarak 14 gün, yoğun bir şekilde ise 10 gün kullanım ömrü sunuyor. Benim kişisel deneyimim sürekli Bluetooth bağlantısı sağlandığında şarj süresinin daha da kısaldığı yönünde.
Ama sürekli bağlı tutmadığınızda 14 günleri rahatça görebilirsiniz. Bileklik hem iOS hem Android cihazlarla kullanılıyor. Android'de müzik kontrolünü sağlamak da mümkün.
Bazı sitelerde Android versiyonunda denklanşör kontrolü özelliği bulunduğu yazıyor ancak Magic UI 2.0 ve üzeri Honor işletim sistemlerinde sahip telefonlarda bu özelliği kullanabiliyorsunuz.
TÜRKİYE FİYATI
Cihaz bir süredir yurtdışında satışta. Ancak Türkiye'de 21 Mayıs'tan itibaren çıkıyor. Honor Band 6'nın Türkiye'deki lansman fiyatı 479 lira olarak duyuruldu.