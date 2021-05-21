Honor Band 6 akıllı bileklik incelemesi

Örneğin yürürken telefon kullanıyorsanız ya da bebek arabası sürüyorsanız saatiniz adım saymayı bırakmıyor. Ben bu verilere bakarken Honor Band 6'yla birlikte bir başka bileklik kullandım. Ayrıca hem Google'ın hem Huawei'nin telefondan sayma özelliklerini aktifleştirdim. Veriler arasında büyük farklar bulunmuyor. Çok fazla hareketsiz kalırsanız cihaz size hareket edin uyarısında bulunuyor. Gün içerisinde 20 binden fazla adım bile atmış olsanız Band 6, bir iki saatlik hareketsizliğin üzerine hemen bildirim gönderiyor.

Ancak cihazın testini sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde gerçekleştirdiğim için koşma fonksiyonlarını denemedim.