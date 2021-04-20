HP Neverstop: Masrafını çıkaran yazıcı!

ntv.com.tr 20.04.2021 - 14:17
Yeni Nesil Lazer Yazıcı HP Neverstop Laser, işyerinde sadece siyah baskı alan bir lazer yazıcıya ihtiyacı olanlar için ideal. Toner Tankı teknolojisi sayesinde, toner bittiğinde 2500 sayfalık, düşük maliyetli yedek toner dolum kitiyle kolayca ve 15 saniyede doluyor.
Tonerin doluluk durumunun ışıklı 2 şerit halinde bir gösterge ile takip edilebilen yazıcıda; her bir çizgi 2.500 sayfalık toner doluluğunu ifade ediyor ve ilk 2.500 sayfa basıldıktan sonra ilk şeritin ışığı sönüyor. İlk çizginin ışığı söndükten sonra, yedek toner dolum kitiyle tanka 2.500 sayfalık toner eklenebiliyor. İkinci çizginin de ışığı sönmeden toner dolumu yapıldığı takdirde yazıcının toneri hiç bitmeden çalışması sağlanıyor.
Toner tankı teknolojisi, kapalı sistem yedek dolum kiti sayesinde yazıcıyı tonerle doldururken tonerin dökülmesini, ellerin veya etrafın kirlenmesini engelliyor.
Ayrıca, yazıcıda bulunan kimlik tarama fonksiyonu sayesinde, kimliğin önce ön sayfa sonra arka sayfasının fotokopisinin alınmasına gerek olmuyor çünkü özel bir tuşu ile kimliğin her iki yüzünü hafızaya alıp, tek sayfa üzerine baskı alabiliyor.
Neverstop serisi ürünlerinin yüzde 25'inden fazlası ve toner dolum kitinin de yüzde 75'i geri dönüştürülmüş plastikten üretiliyor.
Wireless teknolojisi ve HP Smart Uygulaması ile mobil baskı özelliği mevcut; akıllı telefon veya tabletten mobil baskı alınabiliyor. Network (ethernet) bağlantılı yazıcı ihtiyacı olan ofisler için 1200N modeli bulunuyor.
HP Neverstop Laser Yazıcıyla ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.