HP Neverstop: Masrafını çıkaran yazıcı!

Tonerin doluluk durumunun ışıklı 2 şerit halinde bir gösterge ile takip edilebilen yazıcıda; her bir çizgi 2.500 sayfalık toner doluluğunu ifade ediyor ve ilk 2.500 sayfa basıldıktan sonra ilk şeritin ışığı sönüyor. İlk çizginin ışığı söndükten sonra, yedek toner dolum kitiyle tanka 2.500 sayfalık toner eklenebiliyor. İkinci çizginin de ışığı sönmeden toner dolumu yapıldığı takdirde yazıcının toneri hiç bitmeden çalışması sağlanıyor.