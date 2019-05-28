Huawei birincilik hedefini erteledi
Son dönemde teknoloji dünyası Google ve Huawei arasında yaşananları konuşuyor. Reuters'a konuşan bir kaynak yaşananlardan sonra şirketin küresel birincilik hedefini ertelediklerini belirtti.
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Çinli teknoloji devi Huawei Güney Kore’li rakibi Samsung'u küresel satışlarda sollayarak birincilik koltuğuna oturmak istediğini defalarca dile getirmişti.
Ancak görünen o ki Huawei bu hedefini ertelemiş durumda.
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2Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir kaynak Google krizi olmasaydı bu yılın dördüncü çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok telefon satan şirket olacaklarını belitti.
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3Söz konusu kriz neden ile bu hedefin ertelendiği bilgisini paylaşan kaynak Huawei'nin her gün 500 ile 600 bin telefon sattığı bilgisinin de altını çizdi.
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İŞTE GOOGLE KRİZİNİN HUAWEİ'YE MALİYETİSon dönemde teknoloji dünyası Google ve Huawei arasında yaşananları konuşuyor. Peki bu krizin Huawei'ye maliyeti ne olacak?
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5ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.
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6Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
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7Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
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8Kuşkusuz karar Huawei'yi ciddi oranda etkileyecek. Peki Huawei'in bu krizden kaybı ne olacak?
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9TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, küresel pazarda en çok telefon satan firma olan Huawei'in satışlarının ayda 10 milyon düşmesi hayli muhtemel.
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Bu senaryonun gerçekleşmesi ise kuşkusuz en çok Apple ve Samsung'un işine yarayacak.
Zira Huawei geçtiğimiz yıllarda Apple'ı geride bırakarak ikincilik koltuğuna oturmuş ve gözünü Samsung'un tahtına dikmişti.
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İŞTE YAPTIRIM KAPSAMINA GİRMEYEN HUAWEİ TELEFONLAR (SIRALI TAM LİSTE)
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı bildirildi. İşte yaptırımdan muaf telefonların sıralı tam listesi...
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Çin merkezli Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.
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13Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar...
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P30 lite
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P30 Pro
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16
P30
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Mate 20 Pro
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18
Mate 20 lite
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19
P20 Pro
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20
P20
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21
P20 Lite
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22
Mate 10 lite
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23
Mate 10 Pro
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24
P Smart 2019
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25
P Smart 2018
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26
Y7 2019
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27
Y6 2019
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28
Y5 2019
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29
Y7 2018
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30
Y6 2018
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31Y5 2018
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32
P10 Plus
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33
P10
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34
P10 lite
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35
P9
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36P9 lite (2017)