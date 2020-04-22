Huawei, Everest’in tepesine 5G antenleri yerleştirdi

China Mobile ve Huawei, iletişim alanında önemli bir adım attı. İki şirket Everest'e 5G kapsama alanı sağlayacak antenleri yerleştirdi. Yapılan açıklamaya göre antenler, Everest’in 5 bin 300 ve 5 bin 800 metre rakımlı bölgelerine yerleştirildi.

Projenin ikinci aşaması ise 25 Nisan günü başlayacak. Yeni hedef, 6 bin 500 metreye yeni bir anten yerleştirmek.