Huawei, Everest’in tepesine 5G antenleri yerleştirdi

ntv.com.tr 22.04.2020 - 09:12
China Mobile ve Huawei, iletişim alanında önemli bir adım attı. İki şirket Everest'e 5G kapsama alanı sağlayacak antenleri yerleştirdi. Yapılan açıklamaya göre antenler, Everest’in 5 bin 300 ve 5 bin 800 metre rakımlı bölgelerine yerleştirildi.
Projenin ikinci aşaması ise 25 Nisan günü başlayacak. Yeni hedef, 6 bin 500 metreye yeni bir anten yerleştirmek.
Çin geçtiğimiz aylarda ülkenin farklı noktalarında 5G’yi kullanıma sunmuştu. Kablosuz ağların geleceği 5G'den geçiyor. Peki 5G hayatımıza girdiğinde neler değişecek?
5G ile Ultra HD çözünürlüğündeki videoları indirmek ve karşıya yüklemek, daha hızlı olacak. İnternete bağlı binlerce cihaz hayali de 5G ile birlikte gerçek olabilecek.
Kısa cevap: Evet. 4G LTE bugün saniyede 1 gigabit veri aktarabiliyor; yani kısa bir HD filmi indirmeniz, kusursuz koşullarda yaklaşık bir saat sürüyor. Sorun ise 4G'nin maksimum hızına çoğu zaman ulaşamıyor olmanız.
5G, indirme hızlarını saniyede 10 gigabite çıkaracak. Elbette 5G'nin hızı da binalar, duvarlar, diğer sinyaller gibi faktörlerden olumsuz etkilenecek ve muhtemelen bu teorik hıza pek yaklaşmayacak. Ancak buna rağmen 4G'den çok daha hızlı olacak.
5G, 4G'ye kıyasla daha yüksek radyo frekanslarını kullanıyor. 4G, 20 MHz'e kadarki bantları kapsarken 5G, 6GHz'e kadar olan frekans bandını kullanabiliyor.
Bu yüksek frekansların kullanılmasının sebebi, çoğunlukla şu an boş olmaları ve verileri daha hızlı taşıyabilmeleri.
Sorun ise yüksek frekanslı sinyallerin düşük frekanslar kadar uzağa ulaşmamaları. Bu nedenle 5G'nin sunulduğu yerlerde çoklu giriş ve çıkış antenlerinin (MIMO'lar) kullanılması bekleniyor.