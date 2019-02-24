Huawei katlanabilir cihazını tanıttı
ntv.com.tr
Çinli teknoloji şirketi Huawei katlanabilir cihazı HUAWEI Mate X'i tanıttı. Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un ardından piyasadaki ikinci katlanabilir cihaz olan HUAWEI Mate X, 5G, katlanabilir Full View teknolojisi ile 6,6 inçten 8 inçe büyüyen ekran, AI (yapay zeka) ve tamamen yeni bir arayüz ile kullacılara hitap ediyor.
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1Akıllı telefon dünyasında katlanabilir cihazların sayısı artıyor. Hem tablet ham de akıllı telefon özelliklerini bir araya getiren bu cihazlar, teknolojiyle değişen kullanıcı alışkanlıklarına yeni bir boyut getirmeyi hedefliyor.
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2Samsung'un yeni cihazı Galaxy Fold'u piyasaya sürmesinin ardından, Çinli teknoloji şirketi Huawei katlanabilir cihazı HUAWEİ Mate X'i piyasa tanıtarak bu alandaki rekabeti güçlendirdi.
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HUAWEİ MATE X'İN ÖZELLİKLERİHUAWEI Mate X ikisi bir arada akıllı telefon ve tablet olarak esnek bir OLED paneline ve Falcon Wing menteşeye sahip.
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4Tek elle açılabilen, hafif ve katlanabilir akıllı telefon, yeni Interstellar Blue Wave rengiyle kullanıcılarla buluşuyor.
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HUAWEI Mate X'te esnek OLED katlanabilir FullView ekran ve 5G modem çip seti Balong 5000 bulunuyor.
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6Güç düğmesi üzerinde entegre bulunan parmak izi okuyucu ile HUAWEI Mate X tek harekette aktif hale geliyor. HUAWEI Mate X, katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5,4 mm kalınlığında oluyor.
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HUAWEI Mate X, katlanabilir tasarımla birlikte kamera sisteminin hem ön hem de arka kameraların rolünü birlikte oynamasını mümkün kılan bir fotoğrafçılık deneyimiyle geliyor.
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8HUAWEI Mate X, SuperCharge'ı destekleyen 4.500mAh pil ile çalışıyor.
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9Huawei Mate X 55 watt gücünde, Matebook dizüstü bilgisayarları da şarj edebilen şarj adaptörü ile şarj oluyor.
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