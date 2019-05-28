Huawei merakla beklenen lansmanı erteledi
Google ile Huawei arasındaki sorunu bu sefer Huawei'nin merakla beklenen lansmanını ertelemesine neden oldu.
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1Son dönemde teknoloji dünyasının gündeminde olan Google Huawei geriliminden nasibini alan son ürün Huawei Matebook oldu.
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Ürünün, Şangay’da devam eden CES Asia fuarında tanıtılması bekleniyordu.
Ancak Çin merkezli şirketin tüketici bölümü yetkililerinden Richard Yu‘nun yaptığı açıklamaya göre bu fikrini erteledi.
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HUAWEİ BİRİNCİLİK HEDEFİNİ ERTELEDİ
Çinli teknoloji devi Huawei Güney Kore’li rakibi Samsung'u küresel satışlarda sollayarak birincilik koltuğuna oturmak istediğini defalarca dile getirmişti.
Ancak görünen o ki Huawei bu hedefini ertelemiş durumda.
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4Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir kaynak Google krizi olmasaydı bu yılın dördüncü çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok telefon satan şirket olacaklarını belitti.
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5Söz konusu kriz neden ile bu hedefin ertelendiği bilgisini paylaşan kaynak Huawei'nin her gün 500 ile 600 bin telefon sattığı bilgisinin de altını çizdi.
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İŞTE GOOGLE KRİZİNİN HUAWEİ'YE MALİYETİSon dönemde teknoloji dünyası Google ve Huawei arasında yaşananları konuşuyor. Peki bu krizin Huawei'ye maliyeti ne olacak?
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7ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.
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8Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.
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9Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.
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10Kuşkusuz karar Huawei'yi ciddi oranda etkileyecek. Peki Huawei'in bu krizden kaybı ne olacak?
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11TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, küresel pazarda en çok telefon satan firma olan Huawei'in satışlarının ayda 10 milyon düşmesi hayli muhtemel.
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Bu senaryonun gerçekleşmesi ise kuşkusuz en çok Apple ve Samsung'un işine yarayacak.
Zira Huawei geçtiğimiz yıllarda Apple'ı geride bırakarak ikincilik koltuğuna oturmuş ve gözünü Samsung'un tahtına dikmişti.
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İŞTE YAPTIRIM KAPSAMINA GİRMEYEN HUAWEİ TELEFONLAR (SIRALI TAM LİSTE)
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı bildirildi. İşte yaptırımdan muaf telefonların sıralı tam listesi...
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Çin merkezli Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.
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15Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar...
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P30 lite
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17
P30 Pro
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18
P30
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19
Mate 20 Pro
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20
Mate 20 lite
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21
P20 Pro
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22
P20
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23
P20 Lite
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24
Mate 10 lite
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25
Mate 10 Pro
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26
P Smart 2019
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27
P Smart 2018
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28
Y7 2019
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29
Y6 2019
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30
Y5 2019
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31
Y7 2018
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32
Y6 2018
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33Y5 2018
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34
P10 Plus
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35
P10
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36
P10 lite
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37
P9
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38P9 lite (2017)