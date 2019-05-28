1 Son dönemde teknoloji dünyasının gündeminde olan Google Huawei geriliminden nasibini alan son ürün Huawei Matebook oldu.

2 Ürünün, Şangay’da devam eden CES Asia fuarında tanıtılması bekleniyordu. Ancak Çin merkezli şirketin tüketici bölümü yetkililerinden Richard Yu‘nun yaptığı açıklamaya göre bu fikrini erteledi.

3 HUAWEİ BİRİNCİLİK HEDEFİNİ ERTELEDİ Çinli teknoloji devi Huawei Güney Kore’li rakibi Samsung'u küresel satışlarda sollayarak birincilik koltuğuna oturmak istediğini defalarca dile getirmişti. Ancak görünen o ki Huawei bu hedefini ertelemiş durumda.

4 Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir kaynak Google krizi olmasaydı bu yılın dördüncü çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok telefon satan şirket olacaklarını belitti.

5 Söz konusu kriz neden ile bu hedefin ertelendiği bilgisini paylaşan kaynak Huawei'nin her gün 500 ile 600 bin telefon sattığı bilgisinin de altını çizdi.

6 İŞTE GOOGLE KRİZİNİN HUAWEİ'YE MALİYETİ Son dönemde teknoloji dünyası Google ve Huawei arasında yaşananları konuşuyor. Peki bu krizin Huawei'ye maliyeti ne olacak?

7 ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, dün Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırdı.

8 Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı.

9 Söz konusu karar Huawei'nin mevcut akıllı telefonlarının ve tabletlerinin güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak.

10 Kuşkusuz karar Huawei'yi ciddi oranda etkileyecek. Peki Huawei'in bu krizden kaybı ne olacak?

11 TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, küresel pazarda en çok telefon satan firma olan Huawei'in satışlarının ayda 10 milyon düşmesi hayli muhtemel.

12 Bu senaryonun gerçekleşmesi ise kuşkusuz en çok Apple ve Samsung'un işine yarayacak. Zira Huawei geçtiğimiz yıllarda Apple'ı geride bırakarak ikincilik koltuğuna oturmuş ve gözünü Samsung'un tahtına dikmişti.

13 İŞTE YAPTIRIM KAPSAMINA GİRMEYEN HUAWEİ TELEFONLAR (SIRALI TAM LİSTE) ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı bildirildi. İşte yaptırımdan muaf telefonların sıralı tam listesi...

14 Çin merkezli Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.

15 Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar...

16 P30 lite

17 P30 Pro

18 P30

19 Mate 20 Pro

20 Mate 20 lite

21 P20 Pro

22 P20

23 P20 Lite

24 Mate 10 lite

25 Mate 10 Pro

26 P Smart 2019

27 P Smart 2018

28 Y7 2019

29 Y6 2019

30 Y5 2019

31 Y7 2018

32 Y6 2018

33 Y5 2018

34 P10 Plus

35 P10

36 P10 lite

37 P9