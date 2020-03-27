Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Plus tanıtıldı

4 bin 200 mah değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapan model 40 W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.

Huawei P40 Plus’ın arka tarafınsa ise dörtlü değil beşli kamera kurulumu yer alıyor. Bu modelde 10x optik, 20x hibrit ve 100x dijital zoom sunuluyor.

Yine Kirin 990 5G ile gelen modelin batarya değeri 4 bin 200 mAh ve tanıtılan diğer ürün gibi 40W hızlı şarj desteği ile geliyor