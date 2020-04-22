Huawei P40 serisinin Türkiye fiyatları belli oldu

ntv.com.tr
Huawei P40 Pro gücünü Kirin 990 5G’den alıyor. 8 GB RAM’e ev sahipliği yapan model 256 GB depolama alanı sunuyor.
6.58 inçlik ekrana sahip olan model bu ekranda 2640 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor.
4 bin 200 mah değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapan model 40 W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.
Telefonun ön tarafında 4K 60 fps video çekebilen 32 MP’lik bir kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 4’lü kameraya yer verilmiş durumda.
Huawei P40 Plus’ın arka tarafınsa ise dörtlü değil beşli kamera kurulumu yer alıyor. Bu modelde 10x optik, 20x hibrit ve 100x dijital zoom sunuluyor.
6.58 inçlik ekrana sahip olan Huawei P40 Plus bu ekranda 2640 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor.
P40 Pro için 11 bin 999 TL, P40 için 8 bin 499TL ve P40 lite 3 bin 199 TL fiyat etiketleri ile raflardaki yerini aldı.