Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti

SAMSUNG'DA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Özellikle ABD ile yaşadığı problemlerin etkisinde olan Huawei’nin yıllık telefon teslimatında yüzde 5 gerileme yaşarken bu gerileme Samsung için daha çarpıcı oldu ve Güney Koreli firma yıllık teslimat oranlarında yüzde 30’a kadar düşüş yaşadı.