Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti

Corona virüs salgını, tüm sektörleri olduğu gibi akıllı telefon pazarını da derinden etkilerken, Huawei satışlarındaki yüzde 5'lik düşüşe rağmen zirveyi ele geçirerek dönemin kazananı oldu.

30.07.2020 - 09:54

Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti - 1

TARİHTE BİR İLK

Son çeyrek akıllı telefon satış raporlarına göre, tarihte ilk kez Huawei Samsung’u geride bıraktı.

Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti - 2

TARİHTE BİR İLK

Son 9 yılda yer alan çeyrek raporlarında, Samsung ve Apple dışında ilk kez farklı bir marka bir çeyrekte lider konumda olmayı başardı.

Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti - 3

SAMSUNG'DA YÜZDE 30 DÜŞÜŞ

Özellikle ABD ile yaşadığı problemlerin etkisinde olan Huawei’nin yıllık telefon teslimatında yüzde 5 gerileme yaşarken bu gerileme Samsung için daha çarpıcı oldu ve Güney Koreli firma yıllık teslimat oranlarında yüzde 30’a kadar düşüş yaşadı.

Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti - 4

HUAWEİ ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ

Çinli Huawei’nin 55.8 milyon teslimat yaptığı dönemde Samsung 53.7 milyon teslimatta kaldı.

Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti - 5

ÇİN PAZARI ETKİSİ

Huawei’nin son çeyrekte elde ettiği liderlik özellikle firmanın yüzde 70 Pazar payına sahip olduğu dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin’den geldi. 

Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti - 6
Samsung’un ise Çin’de çok daha ufak bir varlığı bulunuyor.
Huawei tarihte ilk kez Samsung'u geçti - 7

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