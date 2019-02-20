Huawei’deki özellik iPhone’a geliyor

Hatırlayacağınız üzere Huawei'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate 20 Pro isimli telefonu başka bir elektronik cihaz ile temas ederek kendi kendini şarj edebiliyor.

ABD basınının Apple’a yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, 2019 model iPhone’larda da bu özellik yer alacak.