Huawei’deki özellik iPhone’a geliyor
ntv.com.tr
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 2019 model iPhone'ları için yeni bir iddia ortaya atıldı.
-
1
Apple’ın eylül ayında tanıtması beklenen yeni iPhone modelleri ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor.
Son iddiaya göre, 2019 model iPhone’lar geçtiğimiz yıl Huawei ile karşımıza çıkan özellik ile gelecek.
-
2
Hatırlayacağınız üzere Huawei'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate 20 Pro isimli telefonu başka bir elektronik cihaz ile temas ederek kendi kendini şarj edebiliyor.
ABD basınının Apple’a yakın kaynaklara dayandırdığı iddiaya göre, 2019 model iPhone’larda da bu özellik yer alacak.
-
3Aynı iddiaya göre, bu modeller birbirlerine yaklaştırıldıkları zaman şarj özelliği devreye girecek. Tabiri caizse yoğun telefon kullanımı nedeniyle ‘' taşımak zorunda kalan kullanıcılar bu özellik sayesinde yüklerinde kurtulabilir.
-
4
APPLE YANLIŞLIKLA 2019 MODEL İPHONE'U SIZDIRDIApple’ın ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu‘na yaptığı patent başvurusu bu yıl tanıtılacak iPhone modeli iPhone 11’in sır gibi saklanan özelliğini gözler önüne serdi.
-
5Söz konusu başvuruda önemli bir detaylı keşfeden AppleInsider, iPhone 11 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan önemli bir kamera özelliğini gün yüzüne çıkarttı.
-
6
AppleInsider’da yer alan habere göre, yeni iPhone modellerinde Apple oldukça ilginç bir kamera özelliğine yer verecek.
Söz konusu kamera özelliği sayesinde, cihaz kullanıcıların fotoğraf çekeceğini önceden tespit edilebilecek.
-
7iPhone 11’de yer alacak jiroskop sensörleri sayesinde kullanıcı fotoğraf çekmek için hamle yaptığında telefonun kamerası otomatik olarak açılacak.
-
8
3 ARKA KAMERA İLE GELECEK9to5Mac'te yer alan haberde telefona ait görsele yer verildi. Söz konusu cihazın 3 arka kamera ile geleceği bilgisine yer verildi.
-
9
APPLE'DAN 'SÜPER HIZLI Wİ-Fİ' SÜRPRİZApple'a yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, şirketin 2019'da tanıtacağı modeller daha hızlı internete ev sahipliği yapacak bir özellik ile gelecek.
-
10ABD basınında yer alan iddiaya göre, Apple, bu yıl piyasaya süreceği yeni iPhone modellerinde, eski modellere göre yüzde 30 daha hızlı veri transferi sağlayacak süper hızlı Wi-Fi teknolojisi kullanılacak.