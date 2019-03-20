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Huawei'den Android açıklaması

ntv.com.tr

Çin merkezli Huawei'den kendi geliştridiği işletim sistemi ve Android ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

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    China Xinhua News'ün geçtiği son dakika bilgisine göre, Çin merkezli Huawei Google'ın Android işletim sistemi ile çalışmaya devam etmek istiyor.

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    Huawei'den yapılan açıklamada Hongmeng işletim sisteminin akıllı telefonlar için olmadığı ve şirketin akıllı telefonlarında ABD'li Google’ın Android işletim sistemini kullanmayı sürdürmek istediği bildirildi.

  • 3

    Açıklama Huawei'nin Başkan yardımcısı Catherine Chen'den geldi.

    Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Chen'in açıklamasının ardından Google tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz haftalarda ABD merkezli şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Google, Çin merkezli Huawei ile işbirliğini sınırlandırma kararı almıştı. 

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    Daha sonra ise ABD Ticaret Bakanlığı, kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıklamıştı.
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    GOOGLE'DAN HUAWEİ'YE GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

    GOOGLE'DAN HUAWEİ'YE GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

    Android işletim sisteminin sahibi olan teknoloji devi Google, Huawei ile ilişkilerini normale döndüremese de bir nebze yumuşamaya neden olacak bir adım atmıştı.

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    90 gün içinde Android desteğini kaybetmek ile karşı karşıya kalan Huawei geçtiğimiz haftalarda Huawei Mate 20 Pro için Android Q beta programından çıkarılmıştı.

  • 8

    Teknoloji devi Google, sessizce Android Q Beta sayfasından kaldırdığı Huawei Mate 20 Pro’yu tekrar listeye eklemişti.
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    Android Q, muhtemelen Eylül veya Ekim ayına kadar resmi olarak kullanılamayacak.
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    İŞTE ANDROİD Q İLE GELECEK YENİLİKLER

    İŞTE ANDROİD Q İLE GELECEK YENİLİKLER
    En son sürüm Android Q'nun telefonlarda neleri değiştireceği de kesinleşti. En dikkat çeken özellik ise telefonların Android Q'nun yüklenmesiyle gece moduna geçecek olması...
  • 11

    Hızlı ayarlardan kolayca erişilebilen ve aynı zamanda pil tasarrufu modu açıldığında etkinleştirilen karanlık mod, Android kullanıcılarına sunuluyor. Ortaya çıkan ekran görüntülerine göre bu mod tüm uygulamalar için kullanılabilecek. 

  • 12

    Google, Android Q'da geri tuşunu emekliye ayırıp 'hepsi bir arada' özelliğini getireceğini açıkladı. 

  • 13

    Ekran kaydı özelliği de bir başka dikkat çeken özellik... Bu özellik ile Google’ın makine öğrenme algoritmaları devreye giriyor. Ekran kaydı yapabilmek için farklı bir uygulamaya artık ihtiyaç yok.
  • 14

    Android Q, onlarca yeni gizlilik ve güvenlik ayarıyla birlikte gelecek. Bunlardan en önemlisi konum izlemeyi yalnızca uygulama çalışırken sınırlandırabilen konum servisleri ayarı olacak. 

  • 15

    Gelelim odak moduna... Ebeveynlere yönelik bir özellik olan odak modu ile çocukların telefonlarını nasıl kullandığı, hangi uygulamalarda zaman harcadığı, zaman sınırlaması gibi özellikleri kullanabilecek. 

  • 16

    Android Q'nun ne zaman yayınlanacağı ve hangi telefonlara sunulacağı ise açıklanmadı. 

  • 17

    2019’UN EN İYİ 10 ANDROİD TELEFONU

    2019’UN EN İYİ 10 ANDROİD TELEFONU
    Dünyanın en çok kullanılan mobil işletim sistemi Android geniş bir marka yelpazesine sahip. Peki bu işletim sistemine sahip telefonlardan en dikkat çekenleri hangisi? PC Mag 2019’un en iyi 10 Android telefonlarını sıralama yapmadan belirledi. İşte o modeller ve kullanıcılarına sundukları özellikler...
  • 18

    Google Pixel 3

    Google Pixel 3
    5.5 inç ekran

  • 19

    Google Pixel 3

    Google Pixel 3
    64 GB'dan başlayan depolama seçeneği

  • 20

    Google Pixel 3

    Google Pixel 3
    4 GB RAM

  • 21

    Google Pixel 3

    Google Pixel 3
    2915 mAh batarya

  • 22

    Google Pixel 3

    Google Pixel 3
    12.2 MP kamera
  • 23

    Motorola Moto G6 Play

    Motorola Moto G6 Play
    5.7 inç ekran

  • 24

    Motorola Moto G6 Play

    Motorola Moto G6 Play
    16 GB'dan başlayan depolama seçeneği

  • 25

    Motorola Moto G6 Play

    Motorola Moto G6 Play
    2 GB RAM

  • 26

    Motorola Moto G6 Play

    Motorola Moto G6 Play
    4000 mAh batarya

  • 27

    Motorola Moto G6 Play

    Motorola Moto G6 Play
    13 MP kamera
  • 28

    OnePlus 6T

    OnePlus 6T
    6.41 inç ekran

  • 29

    OnePlus 6T

    OnePlus 6T
    128 GB depolama

  • 30

    OnePlus 6T

    OnePlus 6T
    6 GB RAM

  • 31

    OnePlus 6T

    OnePlus 6T
    3700 mAh batarya

  • 32

    OnePlus 6T

    OnePlus 6T
    16 MP kamera
  • 33

    Samsung Galaxy S10e

    Samsung Galaxy S10e
    5.8 inç ekran

  • 34

    Samsung Galaxy S10e

    Samsung Galaxy S10e
    128 GB depolama

  • 35

    Samsung Galaxy S10e

    Samsung Galaxy S10e
    6 GB RAM

  • 36

    Samsung Galaxy S10e

    Samsung Galaxy S10e
    3100 mAh batarya

  • 37

    Samsung Galaxy S10e

    Samsung Galaxy S10e
    12 MP kamera
  • 38

    Samsung Galaxy Note 9

    Samsung Galaxy Note 9
    6.4 inç ekran

  • 39

    Samsung Galaxy Note 9

    Samsung Galaxy Note 9
    128 GB depolama

  • 40

    Samsung Galaxy Note 9

    Samsung Galaxy Note 9
    6 GB RAM

  • 41

    Samsung Galaxy Note 9

    Samsung Galaxy Note 9
    4000 mAh batarya

  • 42

    Samsung Galaxy Note 9

    Samsung Galaxy Note 9
    12 MP kamera
  • 43

    Asus ROG Phone

    Asus ROG Phone
    6 inç ekran

  • 44

    Asus ROG Phone

    Asus ROG Phone
    128 GB depolama

  • 45

    Asus ROG Phone

    Asus ROG Phone
    8 GB RAM

  • 46

    Asus ROG Phone

    Asus ROG Phone
    4000 mAh batarya

  • 47

    Asus ROG Phone

    Asus ROG Phone
    12 MP kamera
  • 48

    BlackBerry Key2 LE

    BlackBerry Key2 LE
    4.5 inç ekran

  • 49

    BlackBerry Key2 LE

    BlackBerry Key2 LE
    32 GB'dan başlayan depolama seçeneği

  • 50

    BlackBerry Key2 LE

    BlackBerry Key2 LE
    4 GB RAM

  • 51

    BlackBerry Key2 LE

    BlackBerry Key2 LE
    3000 mAh batarya

  • 52

    BlackBerry Key2 LE

    BlackBerry Key2 LE
    13 MP kamera
  • 53

    LG V40 ThinQ

    LG V40 ThinQ
    6.4 inç ekran

  • 54

    LG V40 ThinQ

    LG V40 ThinQ
    64 GB depolama

  • 55

    LG V40 ThinQ

    LG V40 ThinQ
    6 GB RAM

  • 56

    LG V40 ThinQ

    LG V40 ThinQ
    3300 mAh batarya

  • 57

    LG V40 ThinQ

    LG V40 ThinQ
    12 MP kamera
  • 58

    Samsung Galaxy S10

    Samsung Galaxy S10
    6.1 inç ekran

  • 59

    Samsung Galaxy S10

    Samsung Galaxy S10
    128 GB depolama

  • 60

    Samsung Galaxy S10

    Samsung Galaxy S10
    8 GB RAM

  • 61

    Samsung Galaxy S10

    Samsung Galaxy S10
    3400 mAh batarya

  • 62

    Samsung Galaxy S10

    Samsung Galaxy S10
    12 MP kamera
  • 63

    Motorola Moto E5 Play

    Motorola Moto E5 Play
    5.2 inç ekran

  • 64

    Motorola Moto E5 Play

    Motorola Moto E5 Play
    16 GB'dan başlayan depolama seçeneği

  • 65

    Motorola Moto E5 Play

    Motorola Moto E5 Play
    2 GB RAM

  • 66

    Motorola Moto E5 Play

    Motorola Moto E5 Play
    2800 mAh batarya

  • 67

    Motorola Moto E5 Play

    Motorola Moto E5 Play
    8 MP kamera
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