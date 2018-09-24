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Huawei'nin işletim sisteminin görüntüsü ortaya çıktı

ntv.com.tr

Teknoloji dünyası bir süredir Google'ın Huawei kararını konuşuyor! Google - Huawei gerginliğine yeni bir boyut kazandıracak adım ise Huawei'den geldi. Huawei'nin kendi işletim sistemine ait görsel ortaya çıktı.

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    Huawei'nin Google yasağına karşı b planı olarak lanse ettiği işletim sistemine ait ilk görüntü geldi. Huawei ARK OS'a görüntüler ortaya çıktı!

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    HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN ALDIĞI PATENT ORTAYA ÇIKTI

    HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN ALDIĞI PATENT ORTAYA ÇIKTI

    Çin merkezli teknoloji devi Huawei'nin bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü işletim sistemi için patent aldığı ortaya çıktı. 

    Söz konusu başvuruda, Huawei Ark OS, Ark, Ark OS ve Huawei Ark marka isimlerinin yer aldığı görülüyor. 

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    HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

    HUAWEİ'NİN KENDİ İŞLETİM SİSTEMİ NE ZAMAN HAZIR OLACAK?

    Teknloji dünyasındaki soğuk savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    Huawei CEO'su Yu Chengdong, şirketin kendi işletim sistemi için merakla beklenen tarihi verdi

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    Huawei CEO’su Richard Yu, yaptığı açıklamada işletim sisteminin 2020 yılının ilk ya da ikinci çeyreğinde hazır olacağını belirtti. 

    HUAWEİ'Yİ KARA LİSTEYE ALAN ŞİRKETLER 

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    Henüz adı açıklanmayan işletim sisteminin hem mobil hem de dizüstü bilgisayarlar için uygun bir platform olacağı gelen iddialar arasında.
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    HUAWEİ KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?

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    ABD Ticaret Bakanlığı, dün kara listedeki Huawei'ye uygulanan ticari kısıtlamaların bazılarını 90 günlüğüne askıya aldığını açıkladı. 

    ABD'nin aldığı karar Huawei'nin mevcut ürün ve ağların bakımı ve cep telefonlarının güncellenmesi için gerekli Amerikan yapımı ürünlerin alınmasına 90 gün için izin veriyor. Ancak Huawei, yeni ürün üretmek için lisans onayı olmadan ABD yapımı ürünleri alamayacak. 

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    HUAWEI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?

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    Yasağı 90 gün erteleyen karar kuşkusuz Huawei’nin kısa bir süreliğine olsa da rahat bir nefes almasını sağladı.

    Peki bu 90 günün sonunda işler istenildiği gibi gitmez ve Google yasağı kullanıma girerse ne olacak? 

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    Türkiye'de yaklaşık 4 milyon Huawei kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Bu senaryo gerçekleşirse Huawei cihazlara sahip olan kullanıcılar Google’ın bazı Android güncellemelerinden mahrum kalacak. 

    Huawei kullanıcıları bu yamaları ancak Android Open Source Project- Android Açık Kaynak Projesi'ne (AOSP) geldiğinde alabilecek. 

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    90 günün sonunda anlaşma olmaz ve yasak kararı devreye girerse Huawei marka telefon alanlar Google Fotoğraf, YouTube, Google Harita, Google Drive, Google Duo görüntülü arama vb uygulamalarına sahip olamayacak. 

    Bu senaryo gerçek olması durumunda Güney Kore merkezli Samsung'un arkasından dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi konumunda yer alan Huawei için zor günler başlamış olacak. 

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    Google’ın bu kararının kullanıcı tarafından göreceği tepki şirketin kısa vadeli zararında belirleyici olacak.

    Zira kısıtlama halihazırda Huawei kullananları kapsamasa da yeni telefon alacaklar için başka markaları tercih etmeleri için yeterli motivasyonu barındırıyor. 

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    Peki Huawei'ye karşı olası bir Android yasağı durumunda alternatif Android cihazlar neler?

    İşte Android işletim sistemi ile çalışan en popüler telefonlar ve kullanıcılarına sundukları özellikleri... 

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    Samsung Galaxy S10

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    6.1 inç ekran 

  • 13

    Samsung Galaxy S10

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    128 GB depolama 

  • 14

    Samsung Galaxy S10

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    8 GB RAM 

  • 15

    Samsung Galaxy S10

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    3400 mAh batarya 

  • 16

    Samsung Galaxy S10

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    12 MP kamera
  • 17

    Google Pixel 3a XL

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    6 inç ekran 

  • 18

    Google Pixel 3a XL

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    64 GB depolama 

  • 19

    Google Pixel 3a XL

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    4 GB RAM 

  • 20

    Google Pixel 3a XL

    Google Pixel 3a XL

    3700 mAh batarya 

  • 21

    Google Pixel 3a XL

    Google Pixel 3a XL
    12.2 MP kamera
  • 22

    LG G8

    LG G8

    6.1 inç ekran 

  • 23

    LG G8

    LG G8

    128 GB depolama 

  • 24

    LG G8

    LG G8

    6 GB RAM 

  • 25

    LG G8

    LG G8

    3500 mAh batarya 

  • 26

    LG G8

    LG G8
    16 MP kamera
  • 27

    Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    6.39 inç ekran 

  • 28

    Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    128 GB depolama 

  • 29

    Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    6 GB RAM 

  • 30

    Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9

    3300 mAh batarya 

  • 31

    Xiaomi Mi9

    Xiaomi Mi9
    48 MP kamera
  • 32

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    6.2 inç ekran
  • 33

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    64 GB depolama
  • 34

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    6 GB RAM
  • 35

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    3 bin 500 mAh batarya
  • 36

    Samsung Galaxy S9 Plus

    Samsung Galaxy S9 Plus
    12 MP kamera
  • 37

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    6.1 inç ekran
  • 38

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    64 GB depolama
  • 39

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    4 GB RAM
  • 40

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    3 bin mAh batarya
  • 41

    LG G7 ThinQ

    LG G7 ThinQ
    16 MP kamera
  • 42

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    6.4 inç ekran
  • 43

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    128 GB depolama
  • 44

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    6 GB RAM
  • 45

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    4 bin mAh batarya
  • 46

    Samsung Note 9

    Samsung Note 9
    12 MP kamera
  • 47

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    6 inç ekran
  • 48

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    64 GB depolama
  • 49

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    4 GB RAM
  • 50

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    3 bin 520 mAh batarya
  • 51

    Google Pixel 2 XL

    Google Pixel 2 XL
    12.2 MP kamera
  • 52

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    OnePlus 6
    6.28 inç ekran
  • 53

    OnePlus 6

    OnePlus 6
    64 GB depolama
  • 54

    OnePlus 6

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    6 GB RAM
  • 55

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    3 bin 300 mAh batarya
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    OnePlus 6
    16 MP kamera
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    Samsung Galaxy S8 Plus
    6.2 inç ekran
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    5.7 inç ekran
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    32 GB depolama
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    6 GB RAM
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    4 GB RAM
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    12 MP kamera
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