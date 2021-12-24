Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu P50 Pocket tanıtıldı: Samsung Z Flip'e rakip

Haberler - ntv.com.tr 24.12.2021 - 11:47
Çinli teknoloji ürünleri üreticisi Huawei yeni katlanabilir telefonunu tanıttı.
Huawei P50 Pocket adını verdiği telefon tıpku Samsung Z Flip gibi ortadan ikiye katlanıyor. Dikey olarak katlanan P50 Pocket açıkldığı zaman 6.9 inçlik bir ekrana sahip oluyor.
Söz konusu ekran OLED ve 120 Hz yenileme hızına sahip. 21:9 en boy oranı ve 300 Hz örnekleme hızının yanısıra ekran 1 milyar renge kadar destek sağlıyor.
P50 Pocket katlanır haldeyken bile ufak bir ekran desteği veriyor. 1.04 inçlik daire şeklindeki bu ekran bildirimleri ve aramaları görmeye yarayacak.
İşlemci olarak cihazda 5nm'lik Snapdragon 888 bulunuyor ama bu telefonda 5G desteği yok. Cihazın 8 GB RAM - 256 GB depolama ve 12 GB RAM - 512 GB depolama sunan iki versiyonu bulunuyor.
Arka tarafta üç farklı kamera bulunuyor. Ana kamera 40 MP geniş açılı kullanım sunarken 13 MP ultra geniş açılı ve 32 MP ultra spectrum sensörlü kameralar da var. Selfie (ön) kamerası olarak 10.7 MP'lik bir kamera kullanılmış.
Telefonda ayrıca 40W hızlı şarj, 4000 mAh pil ve HarmonyOS 2.0 işletim sistemi var.
HUAWEİ P50 POCKET FİYATI
Aletin 8GB'lik versiyonu bin 410 dolar, 12 GB'lik versiyonu bin 725 dolara satışa çıkacak. Cihaz Çin'de müşteriyle buluşacak. Huawei Türkiye'nin P50 Pocket'i getirip getirmeyeceği bilinmiyor.
HUAWEİ P50 POCKET TEKNİK ÖZELLİKLERİ
EKRAN
Ekran Boyutu - 6.9 İnç
Ekran Teknolojisi - OLED
Ekran Çözünürlüğü -1188x2790 (FHD+) Piksel
Ekran Çözünürlüğü Standardı - FHD+
Piksel Yoğunluğu - 442 PPI
Ekran Yenileme Hızı -120 Hz
Ekran Oranı (Aspect Ratio) -21:9
Ekran Alanı -110.47 cm²
Ekran Özellikleri - Katlanabilir (Foldable) Ekran, DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 300 Hz Dokunma Tepki Hızı
Dokunmatik Türü - Kapasitif Ekran
Renk Sayısı - 1.07 Milyar
Ekran / Gövde Oranı -86.07 %
İkinci Ekran (Arka) - Var
İkinci Ekran Boyutu -1.04 İnç
İkinci Ekran Çözünürlüğü -340x340 Pixel
İkinci Ekran Yoğunluğu -328 PPI
İkinci Ekran Özellikleri - OLED, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), 60Hz, 120 Hz Screen Touch Response
DONANIM
Yonga Seti (Chipset) -Qualcomm Snapdragon 888 (SM8350)
CPU Frekansı -2.84 GHz
CPU Çekirdeği -8 Çekirdek
Ana İşlemci (CPU) - 1x 2.84 GHz ARM Cortex-X1 (Kryo 680)
1. Yardımcı İşlemci - 3x 2.42 GHz ARM Cortex-A78
2. Yardımcı İşlemci - 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55
İşlemci Mimarisi - 64-bit
Grafik İşlemcisi (GPU) -Adreno 660
GPU Frekansı -840 MHz
CPU Üretim Teknolojisi - 5 nm
Bellek (RAM) 8 GB / 12 GB
Dahili Depolama 256 GB / 521 GB