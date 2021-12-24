Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu P50 Pocket tanıtıldı: Samsung Z Flip'e rakip

İşlemci olarak cihazda 5nm'lik Snapdragon 888 bulunuyor ama bu telefonda 5G desteği yok. Cihazın 8 GB RAM - 256 GB depolama ve 12 GB RAM - 512 GB depolama sunan iki versiyonu bulunuyor.

Arka tarafta üç farklı kamera bulunuyor. Ana kamera 40 MP geniş açılı kullanım sunarken 13 MP ultra geniş açılı ve 32 MP ultra spectrum sensörlü kameralar da var. Selfie (ön) kamerası olarak 10.7 MP'lik bir kamera kullanılmış.