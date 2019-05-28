Huawei'nin yeni modellerinde Google uygulamaları olmayacak
Huawei, yeni akıllı telefon modellerinde aralarında Maps, YouTube'nin de bulunduğu Google uygulamalarına ve servislerine yer veremeyecek.
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İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Google, ABD hükümetinin Huawei'ye yönelik yaptırımları kapsamında Çinli telefon üreticisi Huawei'ye yaptırım uygulanacağını ve aralarında Google Maps, YouTube gibi uygulamalarında olduğu Google uygulamalarının Huawei'nin yeni telefon modellerinde yer almayacağını doğruladı.
Google'nin bu kararı, Huawei'nin yeni modellerinde Google'nin uygulama mağazası olan Google Play'e erişimin kısıtlanacağı anlamına da geliyor.
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ABD hükümeti Amerikan teknoloji şirketlerine çeşitli sınırlamalar getirmiş ve bu kapsamda Huawei'ye ürün ve servis satışını Mayıs ayındaki düzenlemeyle kısıtlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, yaptırımlarda bazı istisnalar olabileceğini belirtse de ABD'nin yetkili organları, Huawei'nin 130'dan fazla ticaret lisansı talebine olumlu yanıt vermedi.
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Huawei ise yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin izin vermesi durumunda şirket olarak Google'nin Android platformunu kullanmaya devam edeceklerini, izin verilmemesi durumunda kendi işletim sistemlerini geliştirmeye devam edeceklerini belirtmişti.
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Huawei'nin önümüzdeki haftalarda kullanıcıların beğenisine sunacağı yeni akıllı telefon modeli Mate 30 Pro, şirketin ABD'nin yaptırımlarından sonra sunacağı ilk amiral gemisi akıllı telefon modeli olacak.
Uzmanlar, Google uygulamalarını içermeyen Mate 30 serisinin ve çıkacak yeni Huawei modellerinin özellikle Avrupa satışlarında sıkıntı yaşayacağını savunuyor. Huawei, Harmony OS ismiyle duyurduğu kendi işletim sistemi üzerinde çalışmayı sürdürüyor.
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ABD HUAWEİ’YE 90 GÜN DAHA SÜRE VERMİŞTİ
ABD, geçtiğimiz hafta Çin telekomünikasyon devi Huawei’e yönelik yaptırımları bir kez daha üç ay erteleme kararı almıştı.
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İŞTE GOOGLE KRİZİNİN HUAWEİ'YE MALİYETİ (CEO AÇIKLADI)
Kuşkusuz geçtiğimiz aylarda alınan yasak kararı her ne kadar ertelenmeye devam etse de Huawei'yi ciddi oranda etkiliyor.
Peki Huawei'in bu krizden kaybı ne olacak?
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Bloomberg'in iddiası şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklama sonrası bir kez daha gündeme geldi.
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8Zira Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei Google'ın kararı sonrası bu yıl 30 milyar dolara yakın bir kayıp beklediklerini açıkladı.
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Ren Zhengfei'in şirketin Shenzhen'deki merkezinde yaptığı açıklama küresel telefon satışlarında yüzde 40'lık bir düşüş beklediğini gözler önüne seriyor.
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Geçtiğimiz dönemde küresel telefon satışında Apple'ı geride bırakan Huawei ikincilik koltuğuna oturmuştu.
Görünen o ki bir süredir Samsung'u geride bırakma hedefini dile getiren Huawei bu yılın sonunda ikincilik koltuğundan da olabilir.
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İŞTE YAPTIRIM KAPSAMINA GİRMEYEN HUAWEİ TELEFONLAR (SIRALI TAM LİSTE)
ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı bildirildi. İşte yaptırımdan muaf telefonların sıralı tam listesi...
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Çin merkezli Huawei yetkililerinden alınan bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.
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13Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar...
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P30 lite
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P30 Pro
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P30
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Mate 20 Pro
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Mate 20 lite
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19
P20 Pro
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P20
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P20 Lite
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Mate 10 lite
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Mate 10 Pro
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P Smart 2019
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P Smart 2018
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Y7 2019
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Y6 2019
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Y5 2019
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Y7 2018
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Y6 2018
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31Y5 2018
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P10 Plus
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33
P10
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P10 lite
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P9
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36P9 lite (2017)
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HUAWEİ BİRİNCİLİK HEDEFİNİ ERTELEDİ
Çinli teknoloji devi Huawei Güney Kore’li rakibi Samsung'u küresel satışlarda sollayarak birincilik koltuğuna oturmak istediğini defalarca dile getirmişti.
Ancak görünen o ki Huawei bu hedefini ertelemiş durumda.
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38Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir kaynak Google krizi olmasaydı bu yılın dördüncü çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok telefon satan şirket olacaklarını belitti.
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39Söz konusu kriz neden ile bu hedefin ertelendiği bilgisini paylaşan kaynak Huawei'nin her gün 500 ile 600 bin telefon sattığı bilgisinin de altını çizdi.