Huawei P30 Pro almamak için 5 neden
ntv.com.tr
Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli P30 tanıtıldı. Türkiye’de yüksek fiyatı ile tartışmaların odağında olan modelin teknoloji meraklılarını hayal kırıklığına uğratan özellikleri de bir hayli fazla. İşte Huawei P30 almamak için 5 neden...
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Geçtiğimiz günlerde Fransa’nin başkenti Paris’te tanıtılan Huawei P30 Pro 2K ekrana ev sahipliği yapmıyor.
Ayrıca telefonda stereo hoparlör bulunmuyor.
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Huawei P30 Pro’nun hanesine yazılan bir başka eksi ise 4K 60 fps çekimi desteklememesi.
4K video ise sadece 10 dakika ile sınırlandırılmış durumda.
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3Kullanıcıların telefonda en çok önem verdiği kamera konusunda beklentiyi karşılayamayan Huawei P30 Pro ön kamerada (selfie kamerası) sadece sabit odak kullanıyor.
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Daha önce Apple'ın attığı adımın aynısını atan şirket bu modelde 3.5 mm kulaklık girişine yer vermedi.
Bu da daha önce aldığınız kulaklılarınızı kullanabilmek adına dönüştürücü kullanmak zorunda kalacağınız ya da kablosuz bir kulaklık almanız gerektiği anlamına geliyor.
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5Cihazda 5G desteği de yer almayacak. Huawei yöneticisi Richard Yu verdiği röportajda P30 serisinin 5G desteği sunan bir üyesinin olmayacağını açıkladı. Yu, "Dünya henüz Huawei’nin 5G amiral gemisi telefonu için hazır değil" ifadesini kullandı.
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6Huawei P30 Pro'nun 256 GB versiyonu Türkiye'de 7 bin 999 TL fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak.