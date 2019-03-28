Huawei P30 Pro Paris'te tanıtıldı (Huwaei P30 özellikleri ve fiyatı)
ntv.com.tr
Çinli telefon üretici Huawei, ABD'de yaşadığı satış yasaklarının gölgesinde yeni amiral gemisi modeli P30 ve P30 Pro'yu Paris'te tanıttı. İşte Huawei P30 Pro hakkında bilmeniz gerekenler.
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YENİ AMİRAL GEMİSİHuawei P30 Pro’nun 6.47 inç büyüklüğündeki OLED ekranı 1080×2340 piksel çözünürlük ve 338 PPI piksel yoğunluğu sunuyor.
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PARMAK İZİ OKUYUCULUHDR10 destekli olan Huawei P30 Pro'nun ekranı aynı zamanda parmak izi okuyabiliyor.
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ANA KAMERA 40 MP
Huawei P30 Pro’nun arka tarafında 40 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor.
Cihazın en dikkat çeken yanı ise 5x optik yakınlaştırma sağlayan periscope kamera ve ToF sensörü
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SUPERCHARGE İLE HIZLI ŞARJ
4 bin 250 mAh değerinde bir bataryaya ev sahipliği yapan cihaz ile birlikte Huawei SuperCharge adaptörü kutu içerisinden çıkıyor.
P30 Pro sadece yarım saatte yüzde 70 şarj olabiliyor.
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Huawei’nin yeni P30 serisi gücünü 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli Kirin 980’den alıyor.
Ülkemizde satışa sunulacak model 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya sahip olan versiyonu olacak
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5 BİN 699 LİRADAN BAŞLIYOR
Huawei’nin yeni modelleri P30 ve P30 Pro ön siparişe açıldı. Ön siparişlerde geçerli Huawei Watch GT ve 3 ay ekran garantisi hediyesi de alacağınız cihazlarda geçerli olacak. Huawei P30, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olurken, Kristal Beyaz, Mavi ve Siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 5.699 TL gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Huawei P30 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yine aynı renklerle 6.999 TL’den satışa çıkarken, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan model 7.999 TL’den satışa sunuldu.