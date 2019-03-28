Huawei’nin yeni modelleri P30 ve P30 Pro ön siparişe açıldı. Ön siparişlerde geçerli Huawei Watch GT ve 3 ay ekran garantisi hediyesi de alacağınız cihazlarda geçerli olacak. Huawei P30, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olurken, Kristal Beyaz, Mavi ve Siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile 5.699 TL gibi bir fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Huawei P30 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yine aynı renklerle 6.999 TL’den satışa çıkarken, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan model 7.999 TL’den satışa sunuldu.