Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı

30 yıldır Dünya'nın yörüngesinde görev yapan Hubble Uzay Teleskobu Satürn'ü fotoğrafladı.

ntv.com.tr 27.07.2020 - 11:59

Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 1
Dünya’dan 1,35 milyar kilometre uzaklıkta bulunan Satürn Hubble'ın objektifine takıldı. NASA'nın paylaştığı karede Satürn'ün iki uydusu da net bir şekilde görülebiliyor.
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 2

Güneş’e en yakın 6'ncı gezegen konumunda olan Satürn'e ait kare NASA'nın resmi Instagram hesabından paylaşıldı.

Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 3

1990'DAN BERİ GÖREV YAPIYOR

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 4

Emektar uzay teleskobu bugüne kadar evrenin onlarca ikonik fotoğrafını çekti. 

Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 5
İşte Hubble'ın gözünden evrenin derinliklerine yolculuk...
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 6
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 7
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 8
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 9
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 10
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 11
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 12
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 13
Hubble'dan 'Satürn' paylaşımı - 14
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