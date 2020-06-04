Hublot 40 bin TL’lik akıllı saatini görücüye çıkardı

ntv.com.tr 04.06.2020 - 09:52
İsviçre merkezli lüks saat üreticisi Hublot yeni akıllı saat modeli Hublot Big Bang e’yi tanıttı.
Giriş seviye versiyonu 5 bin 200 dolar (35 bin TL) fiyat etiketi ile satışa sunulan Hublot Big Bang e’nin titanyum ve siyah seramik renk seçeneklerine sahip olan modellerinin fiyatı ise 5 bin 800 dolar (Yaklaşık 40 bin TL).
Google’ın Wear OS işletim sistemine ev sahipliği yapan akıllı saat 30 metre derinliğe kadar su geçirmezlik garantisine sahip.
Google Play, Google Asistan ve Google Pay gibi özelliklere sahip olan Hublot Big Bang e, Snapdragon Wear 3100 çipseti ile birlikte geliyor.
GPS ve NFC özelliğine ev sahipliği yapmayan akıllı saat Snapdragon Wear 3100 çipseti, 1GB RAM ve 8GB dâhili depolamayla geliyor.