İcatları sonu olan 9 mucit

William Bullock

Matbaa Johannes Gutenberg tarafından 15. yüzyılın ilk yarısında icat edilmişti. Gutenberg'in ilk adımı attığı bu icat daha sonra birçok mucit tarafından geliştirildi. Amerikalı mucit William Bullock da baskı makinesine en büyük katkıyı sağlayan insanlardan biri olarak kabul ediliyor.

Bullock'un katkılarıyla baskı makinesi daha hızlı ve daha az insan desteğiyle çalışan bir alet haline geldi. Ancak 19. yüzyıldaki icatların ortak özelliği güvenlik önlemlerinin bulunmaması. Bullock'ın ayağı alete sıkıştı ve kangren oldu. Doktorlar 9 gün sonra ayağı keserken, William Bullock masada kaldı.