IDEF 2021'de gösterilen silahlar ve teknolojiler

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021) İstanbul'da başladı. Türkiye'de geliştirilen birçok silah ve savunma teknolojisi fuarda tanıtıldı. İşte fuarda tanıtılan yerli silahlar ve teknolojiler...

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ntv.com.tr 19.08.2021 - 12:57

Alpera Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8, IDEF'te sergilendi. Alpera Savunma Sistemleri Kurucusu Deniz Özbarlı, ilk kez fuarda sergiledikleri yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8'in seri üretimine gelecek yıl başlayacaklarını ve şimdiden özellikle Kuzey Avrupa ülkeleriyle aracın satışı konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türk savunma sanayisinin ihtiyaçları için çeşitli projeler yürüten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), farklı tipteki insansız hava araçlarıyla (İHA) kullanılmak üzere geliştirdiği mühimmatları sergiliyor.

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, IDEF 2021'de İHA'larda kullanılmak üzere tasarlanan mühimmatlar hakkında bilgi verdi.

IDEF'te mühimmatların sergilendiğini ifade eden Okumuş, daha önce İHA mühimmatı olarak Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok çalıştıklarını ve bu mühimmatların savaş uçaklarında da kullanılabileceğini söyledi.

ASELSAN Konya, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2021'de açtığı stantta ürün ve kabiliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. ASELSAN Konya'nın üretimini gerçekleştirdiği, bomba atar silahlarının entegre edilebildiği ve tam bağımsız elektro optik altyapısına sahip özgün uzaktan komutalı silah sistemi, IDEF'te yoğun ilgi görüyor.

Türk savunma sanayisinin zırhlı araç üreticisi FNSS, Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Araçları, Otonom İnsansız Kara Aracı ve Kule Sistemleri'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Artırılmış Gerçeklik (Karar) Projesi", Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara Atmaca) Sözleşmesi ve "Turbojet Motor Tedariki ve Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi imzalandı. TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki (IDEF 2021) imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir (ortada) ile BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun (sağda) katıldı.

Son yıllarda bir dizi özgün ürüne imza atan Türk savunma sanayisi şirketleri gündemlerine denizaltıyı aldı. HAVELSAN, bu kapsamda geliştirdiği Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Konsept Tasarımı'nı ilk kez IDEF 2021'de tanıttı.

Otokar, savunma sanayiindeki iddiasını Akrep II ürün ailesinin yeni üyesi dizel motorlu versiyonu Akrep IId ile sürdürüyor.

IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşan yerli Türk savunma sanayii firması TÜMOSAN kendi alt yapılarıyla geliştirdiği askeri araç PUSAT ile büyük ilgi gördü. Firma ayrıca savunma sanayisi için geliştirdiği motor, transmisyon, aktarım ve elektrik-elektronik ürünleriyle de fuar alanında göz doldurdu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), IDEF 2021'de Hürjet ve TF-X eğitim simülatörü ile uçuş eğitimi veriyor.

Yerli ve milli uçaksavar ilk kez IDEF 2021'de sergileniyor. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, 'yerli ve milli uçaksavar' olarak tanımlanan CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğiyle dünyada bu silahı üreten 5’inci ülke Türkiye oldu” dedi.

OYAK’ın yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, son teknoloji ürünlerini IDEF’21 Savunma Sanayi Fuarı’nda sergiliyor. Yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretip, Türkiye’nin zırh çeliği ihtiyacını karşılayan Miilux OY, yurt dışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.