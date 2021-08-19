IDEF 2021'de gösterilen silahlar ve teknolojiler

ntv.com.tr 19.08.2021 - 12:57
Alpera Savunma Sistemleri tarafından geliştirilen yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8, IDEF'te sergilendi.
Alpera Savunma Sistemleri Kurucusu Deniz Özbarlı, ilk kez fuarda sergiledikleri yerli ve milli elektrikli insansız kara aracı Alkar R8'in seri üretimine gelecek yıl başlayacaklarını ve şimdiden özellikle Kuzey Avrupa ülkeleriyle aracın satışı konusunda görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Türk savunma sanayisinin zırhlı araç üreticisi FNSS, Yeni Nesil Zırhlı Muharebe Araçları, Otonom İnsansız Kara Aracı ve Kule Sistemleri'nin tanıtımını gerçekleştirdi.
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), "Kara Kuvvetleri Komutanlığı Artırılmış Gerçeklik (Karar) Projesi", Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara Atmaca) Sözleşmesi ve "Turbojet Motor Tedariki ve Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi imzalandı. TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'ndaki (IDEF 2021) imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir (ortada) ile BİTES Genel Müdürü Uğur Coşkun (sağda) katıldı.