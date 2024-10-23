İki dil bilmek Alzheimer'ı 5 yıl geciktirebilir

Çalışmanın baş yazarı, doktora adayı Kristina Coulter, "Beyinde öğrenme ve hafıza için ana bölge olan ve Alzheimer'dan oldukça etkilenen hipokampüste daha fazla beyin maddesi vardı" dedi.

Araştırmacılar, bilişsel olarak normal olan, öznel bilişsel gerileme veya hafif bilişsel bozukluk risk durumlarında olan veya Alzheimer teşhisi konan tek dil ve iki dil bilen yaşlı yetişkinlerin beyin özelliklerini karşılaştırdı.

Tek dil bilen hafif bilişsel bozukluğu ve Alzheimer'ı olan bireyler arasında hipokampal atrofi kanıtı varken, Alzheimer gelişiminin sürekliliği boyunca iki dil bilenlerde hipokampal hacimde bir değişiklik olmadığını buldular.