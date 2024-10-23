İki dil bilmek Alzheimer'ı 5 yıl geciktirebilir
Araştırmacılar, iki dil bilmenin tek dilli kişilere kıyasla Alzheimer başlangıcını beş yıla kadar geciktirebildiğini ortaya koydu. İki dil bilen insanların hipokampüs hacmini koruyarak beyin dirençlerinin arttığı kaydedildi.
Ana dilin yanında bir yabancı dil öğrenmenin yaşlı yetişkinler için bilişsel faydaları olduğu uzun zamandır bilinmektedir.
Araştırmalar, Alzheimer hastalığının başlangıcını tek dilli yetişkinlere kıyasla beş yıla kadar geciktirmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.
Bilingualism dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada Concordia araştırmacıları, beynin dil ve yaşlanmayla bağlantılı bölgelerindeki beyin direncini incelemek için nörogörüntüleme yöntemlerini kullandılar.
Alzheimer hastalığı olan iki dil bilen kişilerde hipokampüsün, yaş, eğitim, bilişsel işlev ve hafıza açısından eşleştirildiğinde tek dil bilen kişilere göre belirgin şekilde daha büyük olduğunu buldular.