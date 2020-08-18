İklim değişikliği yeni salgınlara neden olabilir

18.08.2020 - 14:12
Corona virüsü konuştuğumuz bugünlerde göz ardı ettiğimiz bir tehdit daha var: İklim değişikliği. Yapılan bir bilimsel araştırma konunun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
İsveç'in Umea Üniversitesi’nde görev alan bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, iklim değişikliği, uyku halindeki virüsleri harekete geçirerek yeni salgınlara neden olabilir.
Umea Üniversitesi’nde klinik mikrobiyoloji alanında araştırmalar yürüten Birgitta Evengard ekip adına yaptığı açıklamada "Doğa pek çok mikroorganizmaya ev sahipliği yapıyor ve en büyük düşmanımız bu mikro organizmalar değil kendi cehaletimiz" ifadelerini kullandı.
“Mikroorganizmalar donmuş alanlarda çok uzun süre yaşayabilir” diyen jeofizik profesörü Vladimir Romanovsk ise donmuş alanların çözülmesiyle organik maddelerin ve binlerce yıldır uyku halinde olan mikroorganizmaların yüzeye taşındığının altını çiziyor.
Donmuş topraklardaki bakteri ve virüs miktarının hesaplanmasının neredeyse imkansız olduğunun altını çizen bilim insanları tehlikenin boyutunun saptanmasının ise hayli güç olduğu görüşünde.