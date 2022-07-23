İlk Apple bilgisayar satılıyor

Apple’ın kurucu ortakları Steve Wozniak ve Steve Jobs tarafından 1976'da tasarlanan orijinal Apple 1 bilgisayarı, açık arttırmayla satılmaya başlandı. Çizikleri ve darbeleri olsa da 230 bin dolar teklif geldi bile.

Haberler - ntv.com.tr 23.07.2022 - 08:01

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’ın kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından 46 yıl önce tasarlanan ilk Apple bilgisayar açık arttırmayla satılacak.

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Nadir bulunan Hawai koa ahşap kasaya sahip bilgisayar hala çalışıyor. 

İlk Apple bilgisayar satılıyor - 3

devinin ilk ürünü, ayrıca kit halinde yapılarak satılan sadece 200 bilgisayardan biri...

İlk Apple bilgisayar satılıyor - 4

Jobs, Wozniak ve Ronald Wayne, Apple'ı 1 Nisan 1976'da California'da bir garajda tasarladı.

İlk Apple bilgisayar satılıyor - 5

Apple 1 üretimini finanse etmek için Jobs, VW Microbus'unu sattı, Wozniak ise HP-65 hesap makinesini 500 dolara sattı.

İlk Apple bilgisayar satılıyor - 6

Anakartın üzerindeki güç ünitesinin bulunduğu kısımda küçük bir çatlak ve bazı ufak tefek çizikler ve darbeler olan bilgisayar şimdiden 230 bin dolar teklif geldi. 

İlk Apple bilgisayar satılıyor - 7

2014 yılında bir diğer Apple 1 bilgisayarı New York'ta müzayedede 905 bin dolara satılmıştı.

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