İlk buluşmada hesabı erkek mi ödemeli? Modern flörtün kuralları değişiyor

PEKİ YA EVLENME TEKLİFİ?

Diğer taraftan, kadınların, kendilerine çiçek alınması ve kapılarının onlar için açılması gibi geleneksel davranışlar yapılan şövalyeliğe ilgisinin bittiği görüldü.

Konu evlenme teklifine geldiğinde de sonuçlar değişmeye devam etti. Kadınların neredeyse yarısı kendilerinin de evlenme teklif edebileceğini, üçte biri ise evlenmek istemediğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 37'sinden fazlası ise çocuk istemediğini belirtti.