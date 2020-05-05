İlk görüntü geldi: Apple ve Google'dan corona virüse karşı ortak uygulama

Corona virüs (COVID-19) bulaşanların tespiti için ortak uygulama geliştiren ABD merkezli teknoloji şirketleri Apple ve Google bu uygulamanın örnek kodları, kullanıcı arayüzü ve politikalarını yayınlandı.

ntv.com.tr 05.05.2020 - 12:17

Apple ve Google, corona virüs salgının başlamasının ardından corona virüs vakalarının ve potansiyel yayılmaların takip edilebilmesi için bir sistem üzerinde çalışmaya başlamışlardı. 

The Verge'de yer alan habere göre, iki teknoloji şirketi bu uygulamanın örnek kodları, kullanıcı arayüzü ve politikalarını hem iOS em de Android için yayınlandı. 

Aynı habere göre, girişim öncelikli olarak akıllı telefonlara yüklü olan temas-takip uygulamalarının (contact-tracing apps) işleyişine destek sağlamayı hedefliyor. 

Söz konusu uygulama akıllı telefon kullanıcısının Bluetooth teknolojisiyle 'corona virüs kapacak kadar uzun süre kiminle temas ettiğini, kime yaklaştığını' inceleyecek. 

Eğer temasta olunan kişilerden biri Covid-19 hastası ise, kullanıcının akıllı telefonuna bir uyarı mesajı gidecek ve kullanıcı konu hakkında bilgilendirilecek. 

İki şirketin nihai hedefinin ise bu tip izleme, takip uygulamalarını yüklemeye gerek kalmadan çevrenizde corona virüs bulaşan kişileri tespit etmenize yardımcı olacak bir teknoloji geliştirmek olduğu belirtiliyor.
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