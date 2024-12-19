İlk insanlar nasıl görünüyordu? Hayrete düşüren detaylar ortaya çıktı
Genetik çeşitliliği en az türlerden biri olan insanların, Doğu Afrika'daki küçük bir insan grubundan evrimleştiği biliniyor. İlk insanların, bugünkü fiziksel özelliklerini, ateşin buluşuna borçlu oldukları tahmin ediliyor. Bilim insanları, ilk insan topluluklarında yaşayan kadınların, günümüz kadınlarından daha kuvvetli olduğunu öne sürüyor.
Araştırmalara göre, ilk insanlar yaklaşık 790.000 yıl önce ateşi bularak yemek pişirmeye başladılar. Bu gelişme, insanların çiğ gıda tüketiminden daha az bakteri almasını sağlayarak, anatomik değişikliklere neden oldu. Daha kısa sindirim sistemleri, yiyecekleri işleme gereksinimini azaltırken; pişmiş et, vücuda daha fazla enerji vermeye başladı. Bu da insanların daha uzun boylu ve daha büyük beyinli olmasına yardımcı oldu.