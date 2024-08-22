İlk insanların 13 bin yıl önce devasa hayvanları öldürmek için kullandıkları büyüleyici yöntem

Bu uçların tam olarak nasıl kullanıldığı uzun zamandır tartışılıyordu. Bazı teoriler, bu uçların mamutları çevrelemek ve delmek için mızraklara takıldığını öne sürerken, başka teoriler bunların yaralı hayvanları temizlemek için kullanıldığını iddia etti.

Ancak, taş uçlu mızrakların devasa hayvanlara karşı etkili olup olmadığına dair deneyler, bu silahların mamutlar üzerinde iğne deliği etkisi yaratmış olabileceğini gösterdi.