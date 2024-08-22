İlk insanların 13 bin yıl önce devasa hayvanları öldürmek için kullandıkları büyüleyici yöntem
İlk insanların binlerce yıl önce mamut gibi büyük avları avlama kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Ancak insanların bu devasa hayvanları tam olarak nasıl öldürdükleri hâlâ bir gizem. Yeni bir çalışma ise bu gizemi aydınlatmış olabilir.
Yeni bir araştırma ilk insanların daha önce düşünüldüğü gibi avlarını mızraklarını fırlatarak değil başka bir yöntemle avladıklarını keşfettiler.
Kuzey Amerika’daki ilk insanların geliştirdiği avlanma tekniğine göre avcılar mızraklarını yere saplayarak mamut ve diğer büyük hayvanları avladılar.
Bu bulgu, erken insanların avcılık stratejilerine dair önemli bir yenilik sundu.