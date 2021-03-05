İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu

ntv.com.tr 05.03.2021 - 13:32
Geçtiğimiz yıllarda önemli bir uzay görevi gerçekleştiren Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa adlı uzay görevinde Itokawa adlı göktaşından örnek almak üzere uzaya bir araç fırlatmış ve toplanan örnekleri Dünya’ya geri getirmişti.
Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Itokawa, oluştuğu günden bu yana bir kez parçalanıp yeniden bir araya geldi.
Çalışmanın ortak yazarı yerbilimci Queenie Chan, keşif ile ilgili yaptığı açıklamada bulguların bir asteroidin karmaşık geçmişindeki ayrıntıları sunduğunu ve yaşamı boyunca geçirdiği evrimin Dünya’nınki ile benzerliğinin heyecan verici olduğunu ifade etti.