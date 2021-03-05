İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu

Japon bilim insanları, Itokawa adlı göktaşından getirilen numeneleri inceledi. Araştırmacılar yapılan incelemelerde göktaşında su ve organik moleküller keşfetti.

ntv.com.tr 05.03.2021 - 13:32

İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu - 1

Geçtiğimiz yıllarda önemli bir uzay görevi gerçekleştiren Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Hayabusa adlı uzay görevinde Itokawa adlı göktaşından örnek almak üzere uzaya bir araç fırlatmış ve toplanan örnekleri Dünya’ya geri getirmişti.

İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu - 2
Webtekno'da yer alan bilgilere göre şimdi ise bilim insanları, Itokawa’dan toplanan numuneleri laboratuvarlarda incelemek ile meşguller.
İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu - 3
Perşembe günü (dün), Scientific Reports’ta yeni bir makale makale yayınlayan Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway’den bilim insanları, son derece önemli bir keşif gerçekleştirdiklerini açıkladılar.
İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu - 4
Yapılan açıklamaya göre bilim insanları, asteroitten getirilen numunelerde hem su hem organik moleküller tespit ettiler.
İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu - 5

S TİPİ  ASTEROİTLERE DİKKAT EDİLECEK

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Itokawa, oluştuğu günden bu yana bir kez parçalanıp yeniden bir araya geldi. 

İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu - 6

Çalışmanın ortak yazarı yerbilimci Queenie Chan, keşif ile ilgili yaptığı açıklamada bulguların bir asteroidin karmaşık geçmişindeki ayrıntıları sunduğunu ve yaşamı boyunca geçirdiği evrimin Dünya’nınki ile benzerliğinin heyecan verici olduğunu ifade etti.

İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu - 7
Itokawa’da yaşamın ortak bileşimleri olan su ve organik moleküller keşfedilmiş olması, bilim insanlarının Dünya dışı yaşam arayışındaki odaklarını güncellemelerine neden olabilir.
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Yaşamın izlerini bulmak için daha çok karbon açısından zengin C tipi asteroitlere odaklanan bilim insanları, bu keşifin ardından Itokawa gibi şu ana kadar gözardı edilen S tipi göktaşlarına daha fazla odaklanabilirler.
İlk kez bir astreoitte yaşama dair kanıt bulundu - 9

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