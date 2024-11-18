İlk kez yemek paylaşırken yakalandılar: Kara deliklerin ortak ziyafeti!

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Zwicky Geçici Tesisi (ZTF), bu olayın ilk patlama belirtilerini Mart 2021'de gözlemledi. Başlangıçta, bu patlamaların süpernova patlaması olduğu düşünülse de, olayın tekrarlaması nedeniyle araştırmacılar başka olasılıkları da değerlendirmeye başladılar.

NASA’nın Swift gözlemevi de morötesi ve X-ışını gözlemleriyle, olayın izlerini daha detaylı bir şekilde takip etti. Bu olay, "AT 2021hdr" adı verildi ve her 60 ila 90 günde bir tekrarlanan gizemli bir patlama olarak kayda geçti.