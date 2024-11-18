İlk kez yemek paylaşırken yakalandılar: Kara deliklerin ortak ziyafeti!

NASA, 1 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Kuğu Takımyıldızı'ndaki bir galaksinin merkezindeki iki devasa süper kütleli kara deliğin, dev bir gaz bulutunu parçalayıp birlikte tükettiğini tespit etti.

İlk kez yemek paylaşırken yakalandılar: Kara deliklerin ortak ziyafeti! - 1

NASA, bilim insanlarının 1 milyar ışık yılı mesafedeki Kuğu Takımyıldızı'nda keşfettiği olağanüstü bir olayı duyurdu. 2MASX J21240027+3409114 adlı galaksinin merkezinde yer alan iki süper kütleli kara delik, kendilerinden daha büyük bir gaz bulutunu yörüngelerinde dönerken parçalayarak tüketiyor. Bu devasa kara deliklerin toplam kütlesi, Güneş'in 40 milyon katı kadar.

TEKNOLOJİ HABERLERİ

İlk kez yemek paylaşırken yakalandılar: Kara deliklerin ortak ziyafeti! - 2

70 BİN YIL İÇİNDE BİRLEŞECEKLER

Kara delikler arasındaki mesafe 26 milyar ışık yılı olup, bu mesafe kozmik ölçütlere göre oldukça yakın. Gökbilimciler, iki kara deliğin 130 günde bir dönüş yaptığını ve hızla birbirlerine yaklaşarak 70 bin yıl içinde birleşeceklerini tahmin ediyor.

İlk kez yemek paylaşırken yakalandılar: Kara deliklerin ortak ziyafeti! - 3

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Zwicky Geçici Tesisi (ZTF), bu olayın ilk patlama belirtilerini Mart 2021'de gözlemledi. Başlangıçta, bu patlamaların süpernova patlaması olduğu düşünülse de, olayın tekrarlaması nedeniyle araştırmacılar başka olasılıkları da değerlendirmeye başladılar.

NASA’nın Swift gözlemevi de morötesi ve X-ışını gözlemleriyle, olayın izlerini daha detaylı bir şekilde takip etti. Bu olay, "AT 2021hdr" adı verildi ve her 60 ila 90 günde bir tekrarlanan gizemli bir patlama olarak kayda geçti.

İlk kez yemek paylaşırken yakalandılar: Kara deliklerin ortak ziyafeti! - 4

"EN UYGUN SENARYO BU"

Araştırma ekibi, ilk başta olayın galaksinin merkezinde olağan bir durum olabileceğini düşündü. Ancak, yapılan gözlemler ve test edilen modeller, gaz bulutunun kara delikler tarafından parçalanmasını en uygun senaryo olarak ortaya koydu.

İlk kez yemek paylaşırken yakalandılar: Kara deliklerin ortak ziyafeti! - 5

Şili’deki Valparaíso Üniversitesi’nden astrofizikçi Lorena Hernández-García, "AT 2021hdr olayı çok tuhaf ve tekrar eden bir desen oluşturuyor. Kara delikler, bulutla etkileşime girerek gazı parçalayarak tüketiyor ve bu, sistemden gelen ışıkta salınımlı bir desen yaratıyor" dedi.

Bilim insanları, bu olayın sadece kara deliklerle sınırlı olmadığını, galaksinin de başka bir galaksiyle birleşme sürecinde olduğunu belirtiyor. Çalışmalar devam ederken, araştırmacılar bu olağanüstü olay hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

DAHA FAZLA GÖSTER