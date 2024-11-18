İlk kez yemek paylaşırken yakalandılar: Kara deliklerin ortak ziyafeti!
NASA, 1 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan Kuğu Takımyıldızı'ndaki bir galaksinin merkezindeki iki devasa süper kütleli kara deliğin, dev bir gaz bulutunu parçalayıp birlikte tükettiğini tespit etti.
NASA, bilim insanlarının 1 milyar ışık yılı mesafedeki Kuğu Takımyıldızı'nda keşfettiği olağanüstü bir olayı duyurdu. 2MASX J21240027+3409114 adlı galaksinin merkezinde yer alan iki süper kütleli kara delik, kendilerinden daha büyük bir gaz bulutunu yörüngelerinde dönerken parçalayarak tüketiyor. Bu devasa kara deliklerin toplam kütlesi, Güneş'in 40 milyon katı kadar.